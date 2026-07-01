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Олександрія повернула свого колишнього вінгера

Олег Дідух — 1 липня 2026, 13:58
Олександрія повернула свого колишнього вінгера
Максим Третьяков
ФК Олександрія

Досвідчений лівий вінгер Максим Третьяков став гравцем Олександрії.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Контракт із 30-річним футболістом розрахований на два роки – до кінця травня 2028 року. Третьяков перейшов у Олександрію на правах вільного агента після того, як завершився термін дії його контракту з Оболонню.

Раніше Третьяков уже виступав за Олександрію в період з 2019 до 2023 року, сумарно відзначившись 25 голами в 82 матчах. Також у своїй кар'єрі вінгер захищав кольори Дніпра, Металіста, Чорноморця, Дніпра-1, Колоса та словацького ДАК 1904.

За підсумками сезону-2025/26 Олександрія вилетіла з УПЛ. У турнірній таблиці команда посіла 15 місце, а в перехідних матчах поступилася Лівому Берегу.

Олександрія Максим Третьяков

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