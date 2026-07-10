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Кривбас оголосив про підписання португальського захисника

Олексій Мурзак — 10 липня 2026, 19:43
Кривбас оголосив про підписання португальського захисника
Жуан Машаду
ФК Кривбас

Кривбас підписав португальського захисника Жуана Машаду.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Сторони уклали угоду терміном на 4 роки.

Попереднім клубом гравця був Белененсеш, за який у минулому сезоні він провів 24 матчі у всіх турнірах, забив 1 гол, віддав 1 асист. Команда виступає у португальській Сегунді.

Машажу став другим новачком Кривбаса у це літнє трансферне вікно, до цього клуб підсилився 22-річним ізраїльським півзахисником Аароном Роєм Наві.

Напередодні повідомлялося, що півзахисник Кривбаса Андрусв Араухо найближчим часом може стати гравцем Полісся.

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