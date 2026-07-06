Чорноморець оголосив про перехід ексгравця Вереса

Український півзахисник Дмитро Кльоц став гравцем одеського Чорноморця.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід 30-річного гравця відбувся на правах вільного агента, адже напередодні він покинув рівненський Верес. Хавбек підписав однорічний контракт з можливістю продовження ще на рік. Фінансові деталі не розголошуються.

У сезоні-25/26 Кльоц провів у футболці Вереса 21 матч, у яких відзначився однією результативною передачею. Зауважимо, що півзахисник є вихованцем львівських Карпат, за першу команду яких відіграв 107 поєдинків (2 голи та 4 асисти).

Нагадаємо, що напередодні Чорноморець повернув до команди результативного вінгера Даниїла Алефіренка.