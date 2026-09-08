Ремейк фіналу-1996 та вояж Шахтаря до Закарпаття: анонс 1/16 Кубку України

У вівторок, 8 вересня, стартує стадія 1/16 фіналу розіграшу Кубку України сезону-2026/27. До боротьби за престижний трофей приєднаються чемпіон і призери УПЛ минулого сезону, а також чинний володар Кубку України київське Динамо.

Ігрова програма розподілена на два тижні, а матчі пройдуть у визначені календарем п'ять днів.

"Чемпіон" підготував анонс 1/16 фіналу Кубку України.

Розклад матчів 1/16 фіналу Кубку України

Вівторок, 8 вересня

13:00. Олімпія (Савинці, Полтавська область) – Кривбас (Кривий Ріг)

15:00. Базис (Кочубіївка, Черкаська область) – Маяк (Сарни, Рівненська область)

Середа, 9 вересня

11:00. Вікторія (Суми) – Металіст (Харків)

12:00. Карбон (Черкаси) – Епіцентр (Кам'янець-Подільський)

13:00. Пробій (Городенка) – Олександрія

14:00. Новий Розділ (Львівська область) – Агротех (Тишківка, Кіровоградська область)

15:00. Агробізнес (Волочиськ) – Лівий Берег (Київ)

16:00. Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) – Зоря (Луганськ)

18:00. Полісся (Житомир) – Кудрівка

Середа, 10 вересня

15:30. Нива (Вінниця) – Динамо (Київ)

Середа, 16 вересня

14:00. Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) – Харків

15:00. Куликів-Білка (Куликів) – Верес (Рівне)

16:00. Буковина (Чернівці) – ЛНЗ (Черкаси)

Четвер, 17 вересня

11:00. Тростянець (Сумська область) – ФК Чернігів

15:00. Вільхівці (Закарпатська область) – Шахтар (Донецьк)

15:30. Колос (Ковалівка) – Карпати (Львів)

Які дивізіони представлені в 1/16 фіналу Кубку України?

У 1/16 фіналу Кубку України візьмуть участь 32 команди. Після попереднього раунду в турнірі залишилися 14 представників елітного дивізіону. Сенсаційно вибув з боротьби Чорноморець, який на виїзді програв команді Другої ліги Вільхівці (0:1).

Оболонь не змогла скласти конкуренцію Карпатам (0:2), поступившись у єдиному очному протистоянні елітних клубів на стадії 1/32 фіналу.

Матч 1/32 фіналу Карпати – Оболонь ФК Карпати

Із 14 представників Першої ліги боротьбу за трофей продовжать 9 команд. Найбільше своїх представників у розіграші Кубку України втратила Друга ліга – лише 4 із 15 гратимуть у 1/16. Зазначимо, що згідно з регламентом у турнірі не беруть участь резервні команди: Колос-2, Полісся-2, Олександрія-2, Самбір-Нива-2, Полтава-2.

Натомість п'ять представників аматорського футболу зіграють на стадії 1/16 фіналу, а один з них гарантовано виступить у 1/8. Річ у тім, що одну з 16 путівок розіграють між собою аматорські Базис і Маяк.

Учасники 1/16 фіналу Кубку України за дивізіонами

УПЛ (14): Шахтар, Динамо, Полісся, ЛНЗ, Лівий Берег, Кудрівка, Колос, Кривбас, Карпати, Зоря, Епіцентр, Верес, Харків, Буковина.

Шахтар, Динамо, Полісся, ЛНЗ, Лівий Берег, Кудрівка, Колос, Кривбас, Карпати, Зоря, Епіцентр, Верес, Харків, Буковина. Перша ліга (9): Куликів-Білка, Олександрія, Фенікс-Маріуполь, Агробізнес, Чернігів, Пробій, Вікторія, Прикарпаття-Благо, Металіст.

Куликів-Білка, Олександрія, Фенікс-Маріуполь, Агробізнес, Чернігів, Пробій, Вікторія, Прикарпаття-Благо, Металіст. Друга ліга (4): Тростянець, Нива (Вінниця), Вільхівці, Карбон.

Тростянець, Нива (Вінниця), Вільхівці, Карбон. Аматори (5): Новий Розділ, Агротех, Базис, Маяк, Олімпія.

Турне для бразильців Шахтаря, або з ким зіграють гранди

Чотири представники України в єврокубках вступлять у боротьбу за Кубок України зі стадії 1/16 фіналу. Чинний чемпіон України донецький Шахтар завітає до Вільхівців, де зіграє з місцевим клубом. Команду із Закарпаття тренує Олександр Семеренко, а консультує легендарний Олександр Заваров.

Олександр Заваров – тренер-консультант Вільхівців СК Вільхівці

У складі команди Другої ліги є чимало відомих футболістів із досвідом виступів в УПЛ: ексфорвард Вереса Михайло Шестаков, чий гол приніс перемогу над Чорноморцем, колишній вінгер Минаю Едвард Кобак, який грав за "гірників" на юнацькому рівні, Сергій Панасенко, Дмитро Нємчанінов, Андрій Ралюченко. Приїзд донеччан стане великою подією для села на Закарпатті.

Черкаському ЛНЗ не так пощастило із жеребкуванням. Срібний призер минулого чемпіонату зустрінеться із Буковиною. Чернівецький клуб у 1/32 фіналу розгромив тернопільську Ниву (4:0).

Житомирське Полісся вдруге за останні п'ять днів зіграє із Кудрівкою. У чемпіонаті команда Руслана Ротаня на класі обіграла суперника з рахунком 5:1. Проте Кубок це зовсім інший турнір.

Матч Полісся – Кудрівка ФК Полісся

Володар Кубку України київське Динамо зіграє у Вінниці проти місцевої Ниви. Команди мають велику історію поєдинків. Востаннє вони зустрічалися у квітні 1997 року в межах Вищої ліги, коли підопічні Валерія Лобановського завдяки голам Сергія Реброва та Андрія Шевченка перемогли суперника.

Фінал Кубку України-1996 Динамо – Нива Український футбол

У 1996 році Нива дійшла до фіналу Кубку України, де також зустрілася з Динамо та поступилася киянам з рахунком 0:2. Наразі вінницький клуб представляє Другу лігу.

Матчі, які варто не пропустити

Ще одне протистояння команд УПЛ очікується у Ковалівці. Команда Руслана Костишина прийматиме львівські Карпати. Цей матч відбудеться вже після 6-го туру УПЛ, в якому суперники проведуть генеральну репетицію кубкового протистояння.

Тренер Колоса Руслан Костишин ФК Колос

Конкурентним обіцяє бути поєдинок між двома фаворитами Першої ліги – Вікторією і Металістом. Команда із Сум нині лідирує у другому за силою українському дивізіоні, а харків'яни зі своїм наймолодшим складом ліги претендують на підвищення в класі. У 1/32 фіналу Вікторія перемогла Поділля (3:1), а Металіст – криворізький Пенуел (1:0).

Тростянець та Чернігів були суперниками у розіграші Другої ліги сезону-2024/25. "Тигри" у двох поєдинках не змогли обіграти представника Сумщини, задовольнившись нічийними результатами. Наступного сезону Чернігів дійшов до фіналу Кубку України, а Тростянець продовжує виступати в третьому дивізіоні.

З м'ячем Андрій Богданов ФК Тростянець

Представника Другої ліги тренує відомий фахівець Юрій Бакалов, який працював в УПЛ з Арсеналом і Львовом. Найпомітнішою постаттю у складі Тростянця є півзахисник Андрій Богданов, який у своєму послужному списку має один матч за збірну України. Влітку до команди також приєднався експівзахисник Буковини Віталій Кольцов. Тож цікаво буде дізнатися, чи зуміє Тростянець із таким підсиленням пройти фіналіста Кубку України.

Де дивитися

Усі матчі 1/16 фіналу Кубку України у прямому етері транслюватиме YouTube-канал УПЛ-ТБ.

Розклад трансляцій усіх матчів доступний у загальній новині про Кубок України на "Чемпіоні".