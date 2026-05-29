Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колос підписав найкращого бомбардира чемпіонату Албанії

Олександр Булава — 29 травня 2026, 17:38
Колос підписав найкращого бомбардира чемпіонату Албанії
Іргі Кассала
Колос

Півзахисник албанського клубу Вора Іргі Кассала став гравцем Ковалівського Колоса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт гравця розрахований на 3,5 роки. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Минулого сезону форвард виступав за Вору, у складі якої став найкращим бомбардиром чемпіонату Албанії - 13 голів і 5 результативних передач у 35 матчах.

Transfermarkt оцінив гравця у 250 тисяч євро.

Напередодні Колос оголосив про підписання голкіпера Валентина Моргуна.

Колос Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ

Колос

Голкіпер Динамо став першим новачком Колоса
Жіноча команда Металіста 1925 оформила золотий дубль
Капітан Колоса покине клуб влітку
Готувався роки два до цього дня: Степаненко – про завершення кар'єри
Шахтар поступився Колосу в останньому матчі у кар'єрі Степаненка

Останні новини