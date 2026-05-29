Колос підписав найкращого бомбардира чемпіонату Албанії

Півзахисник албанського клубу Вора Іргі Кассала став гравцем Ковалівського Колоса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт гравця розрахований на 3,5 роки. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Минулого сезону форвард виступав за Вору, у складі якої став найкращим бомбардиром чемпіонату Албанії - 13 голів і 5 результативних передач у 35 матчах.

Transfermarkt оцінив гравця у 250 тисяч євро.

Напередодні Колос оголосив про підписання голкіпера Валентина Моргуна.