ФК Харків підписав півзахисника Динамо

23-річний півзахисник Олександр Яцик продовжить свою кар'єру в Харкові.

Про цей трансфер повідомила пресслужба київського Динамо.

"Біло-сині" побажали успіхів своєму вихованцю, який підписав із новим клубом контракт до завершення сезону-2029/30.

"Дякуємо Олександру за час, відданий нашому клубу, за професіоналізм і вірність команді. Бажаємо нових успіхів і досягнень", – йдеться у заяві.

Зазначимо, що деталі угоди не розголошуються. Яцик виступатиме у харківському колективі під восьмим номером.

За інсайдерською інформацією, сума трансферу склала близько трьох млн євро. Також киянам передбачені бонуси та відсотки від наступного продажу.

У минулому сезоні Олександр провів 27 матчів за Динамо. У них він відзначився трьома голами.