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ФК Харків підписав півзахисника Динамо

Денис Іваненко — 19 червня 2026, 10:10
ФК Харків підписав півзахисника Динамо
Динамо продало Яцика
ФК Харків

23-річний півзахисник Олександр Яцик продовжить свою кар'єру в Харкові.

Про цей трансфер повідомила пресслужба київського Динамо.

"Біло-сині" побажали успіхів своєму вихованцю, який підписав із новим клубом контракт до завершення сезону-2029/30.

"Дякуємо Олександру за час, відданий нашому клубу, за професіоналізм і вірність команді. Бажаємо нових успіхів і досягнень", – йдеться у заяві.

Зазначимо, що деталі угоди не розголошуються. Яцик виступатиме у харківському колективі під восьмим номером.

За інсайдерською інформацією, сума трансферу склала близько трьох млн євро. Також киянам передбачені бонуси та відсотки від наступного продажу.

У минулому сезоні Олександр провів 27 матчів за Динамо. У них він відзначився трьома голами.

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