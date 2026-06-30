Буковина підписала двох ексгравців Шахтаря

Чернівецька Буковина підписала контракти із двома досвідченими українськими гравцями після виходу до Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Новачками "жовто-чорних" стали півзахисник Ілля Путря та захисник В'ячеслав Танковський, останнім клубом яких був черкаський ЛНЗ. Обидва виступатимуть на правах оренди, яка розрахована до 30 червня 2027 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

У минулому сезоні Танковський зіграв за "фіолетових" 20 матчів, у яких забив 1 гол та віддав один асист. Під час футбольної кар'єри вихованець Шахтаря виступав за Маріуполь, Зорю, Арсенал, Металіст, Дніпро-1 та Полісся.

Путря – вихованець маріупольської Азовсталі та академії Шахтаря. За свою кар'єру виступав за Маріуполь та Чорноморець. У складі ЛНЗ у 34-х поєдинках відзначився трьома голами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2025/26 Буковина стала чемпіоном Першої ліги та повернулася до УПЛ після 32-річної перерви.