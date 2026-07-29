Оболонь підписала досвідченого хавбека

Оболонь підписала колишнього півзахисника Кудрівки Євгена Морозка.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі угоди між сторонами не розголошуються, 33-річний гравець перейшов до складу столичного клубу в статусі вільного агента. У складі нової команди він виступатиме під 17-м номером.

Як відомо, Морозко залишив Кудрівку наприкінці липня. Він був одним із ключових виконавців колективу. Упродовж чемпіонату хавбек взяв участь у 23 поєдинках, відзначившись 2 забитими м'ячами та 3 гольовими передачами.

Напередодні Оболонь оголосила про підписання українського півзахисника Динамо Андрія Маткевича.