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Оболонь підписала досвідченого хавбека

Олексій Мурзак — 29 липня 2026, 18:17
Оболонь підписала досвідченого хавбека
Євген Морозко
ФК Оболонь

Оболонь підписала колишнього півзахисника Кудрівки Євгена Морозка.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі угоди між сторонами не розголошуються, 33-річний гравець перейшов до складу столичного клубу в статусі вільного агента. У складі нової команди він виступатиме під 17-м номером.

Як відомо, Морозко залишив Кудрівку наприкінці липня. Він був одним із ключових виконавців колективу. Упродовж чемпіонату хавбек взяв участь у 23 поєдинках, відзначившись 2 забитими м'ячами та 3 гольовими передачами.

Напередодні Оболонь оголосила про підписання українського півзахисника Динамо Андрія Маткевича.

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