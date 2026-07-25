Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Оболонь оголосила про підписання ексзахисника Буковини

Олексій Мурзак — 25 липня 2026, 21:53
Оболонь оголосила про підписання ексзахисника Буковини
Кирило Прокопчук
ФК Оболонь

Київська Оболонь оголосила про підписання українського захисника Кирила Прокопчука.

Про це повідомила пресслужба клубу.

У складі "пивоварів" захисник виступатиме під 30-м номером, про термін та фінансові умови угоди не розголошується.

Кирило є вихованцем Дніпра. Професійну кар'єру розпочав у Олександрії, згодом захищав кольори Полісся, Краматорська, Ниви Бузової (нині Кудрівка), Минаю та Буковини.

У складі чернівецької Буковини став чемпіоном Першої ліги сезону-2025/26.

Напередодні стало відомо, що Оболонь посилить свій склад ще кількома новачками, серед яких буде і півзахисник Динамо.

Оболонь Футбольні трансфери

Оболонь

Кудрівка обіграла Оболонь у контрольному матчі
Кудрівка оголосила про підписання колишнього захисника Оболоні
Оболонь завершила оренду півзахисника Динамо
Оболонь представила четвертого літнього новачка
Оболонь переглядає колишнього вінгера Чернігова

Останні новини