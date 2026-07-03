Оболонь завершила співпрацю з досвідченим вінгером

Київська Оболонь оголосила про відхід з команди півзахисника Костянтина Бичека.

Про це повідомила пресслужба "пивоварів".

У 26-річного вінгера наприкінці червня завершилася дія контракту, який сторони вирішили не продовжувати.

"ФК Оболонь дякує Костянтину за професіоналізм на полі протягом усього часу співпраці", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Костянтин Бичек під час ігрової кар'єри виступав за львівські Карпати, тернопільську Ниву та харківський Металіст 1925.

Влітку 2024 року вінгер приєднався до Оболоні. У складі "пивоварів" Бичек зіграв 38 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

Раніше повідомлялося, що Оболонь під час літнього трансферного вікна підписала трьох нових футболістів: голкіпера Кирила Баранцова, захисника Дмитра Капінуса та півзахисника Дмитра Мишньова.