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Оболонь завершила співпрацю з досвідченим вінгером

Сергій Шаховець — 3 липня 2026, 14:36
Оболонь завершила співпрацю з досвідченим вінгером
Костянтин Бичек
ФК Оболонь

Київська Оболонь оголосила про відхід з команди півзахисника Костянтина Бичека.

Про це повідомила пресслужба "пивоварів".

У 26-річного вінгера наприкінці червня завершилася дія контракту, який сторони вирішили не продовжувати.

"ФК Оболонь дякує Костянтину за професіоналізм на полі протягом усього часу співпраці", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Костянтин Бичек під час ігрової кар'єри виступав за львівські Карпати, тернопільську Ниву та харківський Металіст 1925.

Влітку 2024 року вінгер приєднався до Оболоні. У складі "пивоварів" Бичек зіграв 38 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.

Раніше повідомлялося, що Оболонь під час літнього трансферного вікна підписала трьох нових футболістів: голкіпера Кирила Баранцова, захисника Дмитра Капінуса та півзахисника Дмитра Мишньова.

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