Оболонь завершила співпрацю з досвідченим вінгером
Київська Оболонь оголосила про відхід з команди півзахисника Костянтина Бичека.
Про це повідомила пресслужба "пивоварів".
У 26-річного вінгера наприкінці червня завершилася дія контракту, який сторони вирішили не продовжувати.
"ФК Оболонь дякує Костянтину за професіоналізм на полі протягом усього часу співпраці", – йдеться у повідомленні пресслужби.
Костянтин Бичек під час ігрової кар'єри виступав за львівські Карпати, тернопільську Ниву та харківський Металіст 1925.
Влітку 2024 року вінгер приєднався до Оболоні. У складі "пивоварів" Бичек зіграв 38 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.
Раніше повідомлялося, що Оболонь під час літнього трансферного вікна підписала трьох нових футболістів: голкіпера Кирила Баранцова, захисника Дмитра Капінуса та півзахисника Дмитра Мишньова.