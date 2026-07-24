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Захисник Шахтаря на правах оренди перейшов до катарського клубу

Олексій Мурзак — 24 липня 2026, 19:48
Захисник Шахтаря на правах оренди перейшов до катарського клубу
Данило Удод
Аль-Бідда

Захисник Шахтаря Данило Удод на правах оренди продовжить кар'єру в катарському клубі Аль-Бідда.

Про це повідомила пресслужба команди.

Орендна угода розрахована до літа 2027-го року.

Зазначимо, що Удод не провів жодного матчу за основну команду донецького клубу.

У сезоні-2025/26 він на правах оренди захищав кольори ФК Дордой, який представляє першість Киргизстану.

Напередодні стало відомо, що Шахтар та Динамо виявляють інтерес до трансферу малійського центрбека Бурама Діалло з академії Мотема Пембе.

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