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Кудрівка підписала ексгравця Буковини

Софія Кулай — 14 липня 2026, 13:33
Кудрівка підписала ексгравця Буковини
Родіон Плакса – гравець Кудрівки
instagram.com/fc.kudrivka

Кудрівка підписала 24-річного атакувального півзахисника Родіона Плаксу.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Учасник УПЛ оформив трансфер вихованця маріупольського футболу. У минулому Плакса грав за Маріуполь, Чорноморець, ФСК Маріуполь, Олександрію та Буковину.

Саме у чернівецькому клубі став попереднім місцем роботи півзахисника (3 голи та 10 асистів у 33-х іграх).

"Раді вітати Родіона у синьо-білій родині Кудрівки та бажаємо прогресувати разом з нами!" – йдеться у публікації.

Напередодні команда оголосила про підписання колишнього захисника харківського Металіста 1925 Євгена Пасіча. Ще раніше Кудрівка оформила трансфер панамського форварда Верлея Баррери.

Додамо, що новий розіграш УПЛ-2026/27 Кудрівка розпочне домашньою грою проти чинного чемпіона донецького Шахтаря. Матч запланований на 3 серпня та розпочнеться о 18:00.

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