Колишній захисник Полісся перебрався до команди Лупашка
Центральний захисник Данило Безкоровайний продовжить свою кар'єру у польській Лехії.
Про це повідомляє клубна пресслужба.
27-річний оборонець уклав угоду з гданською командою до 30 червня 2029 року.
Колишній центрбек житомирського Полісся, який провів 10 ігор за зграю "вовків", став п'ятим українським легіонером у команді Владислава Лупашка. Також за Лехію виступають Данило Малов, Іван Желізко, Богдан В'юнник та Артур Шах. Останній перебрався до Польщі на правах оренди з львівських Карпат.
Нагадаємо, що підопічні Лупашка вкрай невдало стартували у польській Першій лізі – 3 поразки, 1 нічия та жодної перемоги. Із одним балом Лехія посідає останнє 18-те місце у турнірній таблиці.
Дебютувати за нову команду Безкоровайний може вже 21 серпня, коли гданський клуб прийме Погонь Сєдльце (о 21:30 за київським часом).