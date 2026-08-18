Колишній захисник Полісся перебрався до команди Лупашка

Центральний захисник Данило Безкоровайний продовжить свою кар'єру у польській Лехії.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

27-річний оборонець уклав угоду з гданською командою до 30 червня 2029 року.

Lechia Gdańsk wzmocniła linię defensywną. Danylo Beskorovaynyi dołącza do Biało-Zielonych na zasadzie transferu definitywnego. Środkowy obrońca podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku. Witamy 🙌



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Колишній центрбек житомирського Полісся, який провів 10 ігор за зграю "вовків", став п'ятим українським легіонером у команді Владислава Лупашка. Також за Лехію виступають Данило Малов, Іван Желізко, Богдан В'юнник та Артур Шах. Останній перебрався до Польщі на правах оренди з львівських Карпат.

Нагадаємо, що підопічні Лупашка вкрай невдало стартували у польській Першій лізі – 3 поразки, 1 нічия та жодної перемоги. Із одним балом Лехія посідає останнє 18-те місце у турнірній таблиці.

Дебютувати за нову команду Безкоровайний може вже 21 серпня, коли гданський клуб прийме Погонь Сєдльце (о 21:30 за київським часом).