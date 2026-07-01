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Український форвард з клубу АПЛ перейшов до Карпат

Володимир Слюсарь — 1 липня 2026, 19:37
Український форвард з клубу АПЛ перейшов до Карпат
Назарій Русин
Getty Images

Український нападник Сандерленда Назарій Русин став гравцем львівських Карпат.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Футболіст уклав контракт із командою на 3 роки з можливістю продовження ще на один.

Уродженець Львівської області повернувся до рідного регіону з англійського Сандерленда, за який Русин з 2023 року зіграв у 32 поєдинках, де відзначився 2 голами та 1 результативною передачею.

У сезоні-2024/25 українця орендував хорватський Хайдук. За хорватів Назарій виступив у 17 іграх, де віддав 1 результативну передачу. У попередньому сезоні українець захищав кольори польської Арки, де провів 25 матчів і забив чотири голи.

Також форвард виступав за київське Динамо, Дніпро-1, луганську Зорю, одеський Чорноморець та польську Легію.

Нагадаємо, що Карпати віддали півзахисника Едсона в оренду до клубу бразильської Серії А.

Назарій Русин Карпати Львів

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