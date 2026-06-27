Буковина підписала хорватського вінгера, який ставав чемпіоном Словенії та Мальти

Чернівецька Буковина підсилила склад 28-річним хорватським вінгером Міхаелем Клепачем.

Про це повідомив офіційний сайт "жовто-чорних".

Контракт з легіонером підписаний на один рік. У Буковині Клепач виступатиме під 77-м номером.

"Міхаел Клепач – універсальний атакувальний футболіст, який за амплуа – вінгер, але також може ефективно зіграти у центрі півзахисту. Хорват вирізняється якісною технікою роботи з м'ячем, чудовим баченням поля та поставленим ударом, що додасть нашій команді ще більше варіативності в атаці", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Клепач – є вихованцем Осієка. Під час футбольної кар'єри виступав за Дугопольє, Вараждін, Рудеш, Желєзнічар, Алюміній, Муру, Івердорн Спорт, Алмалик, Хамрун Спартанс і Широкі Брієг.

У складі Мури Клепач двічі ставав чемпіоном Словенії, а разом з Хамрун Спартан виграв "золото" чемпіонату Мальти.

У сезоні-2025/26 Міхаел забив 4 голи у 15 матчах за боснійський Широкі Брієг. Портал Transfermarkt оцінює хорвата у 250 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що першим новачком Буковини став лідер Кривбасу Максим Задерака.