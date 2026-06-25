Олександрія підписала двох лідерів Кудрівки

Олександрія оголосила про перехід правого вінгера Кудрівки Олександра Козака та атакувального півзахисника команди Андрія Сторчоуса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Містяни" підписали гравців на правах повноцінного трансферу. Контракти футболістів розраховані до 31 травня 2028 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Сторчоус був ключовим гравцем Кудрівки у минулому сезоні. Він став другим найкращим бомбардиром УПЛ разом із форвардом Зорі Пилипом Будківським – обидва забили 12 голів у чемпіонаті. Також він виступав за черкаський Дніпро, Кремінь, Черкащину, ЛНЗ та Дружбу.

Козак приєднався до Кудрівки у березні 2025‑го й відтоді зіграв за клуб 41 матч, оформивши 5 голів і 5 асистів. Також він захищав кольори молодіжних команд Оболоні, Металіста, Металурга та Інгульця.

За підсумками сезону-2025/26 "містяни" залишили Українську Прем'єр-лігу. У турнірній таблиці Олександрія посіла 15-те місце, а в перехідних матчах поступилася Лівому Берегу.

Раніше повідомлялося, що керівництво Олександрії не планує звільняти головного тренера Володимира Шарана. Перед стартом сезону у Першій лізі "містяни" підсилять склад досвідченими гравцями.