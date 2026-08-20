Шахтар орендував бразильського хавбека

Бразильський атакувальний півзахисник Аль-Кадісії (Саудівська Аравія) Габріел Карвалью став гравцем донецького Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів України.

Йдеться про оренду на один сезон – до кінця червня 2027 року. В угоді прописана опція викупу. Сума не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 18 мільйонів євро.

Карвалью виступає на позиціях атакувального хавбека та правого вінгера. За Аль-Кадісію виступав з серпня 2025 року, з того часу відзначився 1 голом і 2 асистами в 12 матчах у всіх турнірах.

У березні поточного року 19-річний Карвалью дебютував за молодіжну збірну Бразилії, за яку провів 3 матчі.

Раніше повідомлялося про те, що захисник Шахтаря Гіоргі Гочолейшвілі може продовжити кар'єру в іспанському Кадісі.