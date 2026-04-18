Шахтар оголосив про підписання бразильського вінгера

Бразильський вінгер Атлетіко Паранаенсе Бруніньйо стане гравцем донецького Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

17-річний гравець приєднається до Шахтаря в серпні поточного року після досягнення повноліття. Контракт із Бруніньйо розрахований на три роки.

Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 15 мільйонів євро.

Бруніньйо є вихованцем академії Атлетико Паранаенсе. За першу команду дебютував у січні поточного року. На даний момент встиг провести 16 матчів у всіх турнірах (10 – у чемпіонаті штату Паранаенсе та 6 – у бразильській Серії А) та забити 4 голи.

В березні 2026 року дебютував за молодіжну збірну Бразилії U-20, у першому ж матчі відзначився дублем і асистом.

Про те, що Шахтар завершив роботу над трансфером Бруніньйо, повідомлялося ще 13 квітня.