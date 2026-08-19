Зоря підписала контракт із півзахисником сумської Вікторії

Зоря оголосила про підписання півзахисника Максима Бойка.

Про це повідомила пресслужба луганського клубу.

Попереднім клубом 22-річного гравця була сумська Вікторія, за яку він відіграв 55 матчів (47 з них на позиції центрального півзахисника), забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.

Бойко – десятий новачок луганської команди цього літа.

Раніше Зоря придбала Італо та нападника Артема Сердюка. Також орендувала Івана Нестеренка та Антона Глущенка. Напередодні луганський клуб посилив свій склад 28-річним лівим захисником Василем Кравцем.

Як відомо, у 3-му турі УПЛ підопічні Віктора Скрипника сенсаційно перемогли Полісся та увірвалися на трет місце турнірної таблиці.