Карпати повернули 22-річного вихованця клубу

22-річний голкіпер Юрій-Володимир Герета перейшов у Карпати.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Воротар підписав трирічний контракт. Фінансові деталі не розголошуються.

Герета – вихованець львівських Карпат, який восени 2020 року приєднався до Руху. У складі "жовто-чорних" голкіпер виступав за молодіжну команду та грав у Юнацькій лізі УЄФА. В основі Руху провів 37 матчів у всіх турнірах та пропустив 52 голи.

Зазначимо, що наприкінці цього сезону воротар Назар Домчак перейшов до празької Славії, а резервний голкіпер команди Андрій Кліщук покинув клуб як вільний агент.

Нагадаємо, Карпати з перемоги розпочали сезон УПЛ, на виїзді розгромивши Кривбас.