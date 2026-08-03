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Карпати повернули 22-річного вихованця клубу

Олександр Булава — 3 серпня 2026, 16:17
Карпати повернули 22-річного вихованця клубу
Карпати

22-річний голкіпер Юрій-Володимир Герета перейшов у Карпати.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Воротар підписав трирічний контракт. Фінансові деталі не розголошуються.

Герета – вихованець львівських Карпат, який восени 2020 року приєднався до Руху. У складі "жовто-чорних" голкіпер виступав за молодіжну команду та грав у Юнацькій лізі УЄФА. В основі Руху провів 37 матчів у всіх турнірах та пропустив 52 голи.

Зазначимо, що наприкінці цього сезону воротар Назар Домчак перейшов до празької Славії, а резервний голкіпер команди Андрій Кліщук покинув клуб як вільний агент.

Нагадаємо, Карпати з перемоги розпочали сезон УПЛ, на виїзді розгромивши Кривбас.

Герета Карпати Львів

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