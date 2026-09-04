Динамо оформило оренду 21-річного бразильського вінгера з Інтернасьйонала

21-річний бразильський вінгер Інтернасьйонала Густаво Прадо приєднався на правах оренди до київського Динамо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Орендна угода розрахована на рік співпраці – до червня 2027 року. Утім, в ній прописаний пункт про можливість викупу гравця на повноцінній основі. За даними бразильського видання Globo, "біло-сині" орендували Прадо без плати за перехід.

За "біло-синіх" футболіст виступатиме під 47-м номером.

Зауважимо, що Прадо є вихованцем Ферровіарії та Інтернасьйонала, який виступає в елітному дивізіоні Бразилії. Саме у складі "Колорадос" він провів більшу частину своєї кар'єри, відігравши за цю команду 71 матч та записавши до свого активу 4 голи та 1 асист.

Варто зазначити, що в березні цього року Інтернасьйонал віддав гравця в оренду до Сеари, котра наразі змагається в другому за силою футбольному дивізіоні Бразилії – Серії B.

За ці пів року Прадо не став гравцем основи й відіграв за нову команду лише 8 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався та виходив переважно на заміну.

Додамо, що за спиною в нападника також 11 ігор (1 забитий м'яч та 1 результативна передача) за національну збірну Бразилії U-20. Окрім того, Прадо у складі "селесао" став чемпіоном Південної Америки на молодіжному рівні у 2025 році.

Нагадаємо, що напередодні кияни оформили трансфер 21-річного івуарійського вінгера Кеассе Ба, а також орендували у Полісся голкіпера Георгія Бущана.