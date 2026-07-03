Лівий Берег підписав ексголкіпера Динамо

Лівий Берег підписав 23-річного ексворотаря Динамо Дениса Ігнатенка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента, адже напередодні голкіпер покинув Динамо. Деталі угоди не розголошуються.

Зазначимо, що Ігнатенко перебував у структурі "біло-синіх" з 2016 року. За юнацький склад (U19) дебютував у 2020 році, а пізніше регулярно брав участь у підготовчих зборах першої команди.

У сезоні-2025/26 Ігнатенко не зіграв за основну команду Динамо жодного матчу, хоча неодноразово потрапляв у заявку.

Напередодні "лелеки" підписали першого літнього новачка - 32-річного центрального захисника Валерія Бондаренка.

Нагадаємо, що за підсумками перехідних матчів Лівий Берег переміг Олександрію із загальним рахунком 2:1 та виборов право виступати в УПЛ.