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Металіст 1925 оголосив про відхід голкіпера

Олександр Булава — 4 червня 2026, 15:21
Металіст 1925 оголосив про відхід голкіпера
Металіст 1925

Металіст 1925 оголосив про припинення співпраці з воротарем Олегом Мозілем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

30-річний воротар приєднався до клубу в серпні 2022 року і провів у його складі чотири сезони. В його активі 55 офіційних матчів, у 13 з яких він залишив свої ворота на замку.

"Металіст 1925 дякує Олегу за час проведений в клубі, внесок в розвиток нашої команди та бажає успішного продовження кар'єри", – йдеться в повідомленні.

Голкіпер до харківського клубу грав за Буковину, Полісся, Львів та Агробізнес.

Раніше повідомлялося, що В'ячеслав Чурко та атакувальний півзахисник Владислав Калітвінцев покинути Металіст 1925.

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