Металіст 1925 оголосив про відхід голкіпера
Металіст 1925
Металіст 1925 оголосив про припинення співпраці з воротарем Олегом Мозілем.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
30-річний воротар приєднався до клубу в серпні 2022 року і провів у його складі чотири сезони. В його активі 55 офіційних матчів, у 13 з яких він залишив свої ворота на замку.
"Металіст 1925 дякує Олегу за час проведений в клубі, внесок в розвиток нашої команди та бажає успішного продовження кар'єри", – йдеться в повідомленні.
Голкіпер до харківського клубу грав за Буковину, Полісся, Львів та Агробізнес.
Раніше повідомлялося, що В'ячеслав Чурко та атакувальний півзахисник Владислав Калітвінцев покинути Металіст 1925.