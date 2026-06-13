Динамо підписало голкіпера Ниви Тернопіль

Воротар Ниви Тернопіль Ілля Ольховий став гравцем Динамо Київ.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Умови трансферу та терміни дії контракту 23-річного воротаря з Динамо не розголошуються. Кольори Ниви Ольховий захищав з 2024 року. У минулому сезоні провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких пропустив 31 гол і 11 разів зберіг ворота в недоторканості.

До цього Ольховий виступав за ФК Львів і Минай, у складі яких сумарно провів 5 матчів в УПЛ.

"Мене запросив гранд українського футболу, найтитулованіший клуб України. Напевно, як і для більшості дітей, котрі обрали футбольний шлях, виступати за Динамо було моєю мрією. Тепер треба докласти зусиль, щоб зарекомендувати себе в команді найкращим чином ", – заявив Ольховий.

Нагадамо, 13 червня Динамо почало підготовку до нового сезону.