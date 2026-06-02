Металіст 1925 повідомив про відхід з команди рекордсмена УПЛ

Харківський Металіст 1925 попрощався з півзахисником Владиславом Калитвинцевим.

Про це повідомив офіційний сайт "жовто-синіх".

33-річний футболіст піде з харківської команди в статусі вільного агента.

"Металіст 1925 дякує Владиславу за час проведений в клубі, внесок у розвиток нашої команди та бажає успішного продовження кар'єри", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Владислав Калитвинцев виступав за Металіст 1925 з літа 2024 року. За цей період досвідчений півзахисник зіграв 46 матчів, забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

Зазначимо, що Калитвинцев у минулому сезоні був рекорсменом УПЛ за кількістю зіграних сезонів серед діючих футболістів. На рахунку Владислава 16 сезонів в елітному дивізіоні.

Під час ігрової кар'єри Каитвинцев виступав за Динамо, Чорноморець, Слован, Зорю, Десну, Олександрію та Арсенал. У складі молодіжної збірної України зіграв 26 матчів та забив 5 голів.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 влітку залишать шість футболістів.