Легендарний колишній нападник Карпат знайшов новий клуб

Колишній форвард львівських Карпат та Руху Ігор Невес став гравцем таїландського Паттані.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

27-річний бразилець виступатиме за нову команду до кінця поточного сезону-2026/27. У Таїланді Невес гратиме під 9-м номером.

Нагадаємо, що нападник виступав в Україні з літа 2023-го, коли перебрався до Карпат. У футболці "левів" провів 73 матчі, у яких відзначився 16 голами та 7 асистами. Разом із зелено-білою родиною пройшов шлях із Першої ліги до УПЛ.

Другу частину сезону-2025/26 грав в оренді за Рух (2 м'ячі у 13 іграх). 30 червня 2026 року його угоду з львівським клубом закінчилася.

Раніше повідомлялося, що Карпати підписали лідера Епіцентру Хоакіна Сіфуентеса. Іспанський новачок "левів" вже поділився емоціями від свого трансферу.