Чорноморець підписав захисника Полісся
Лівий захисник Полісся Сергій Корнійчук став гравцем одеського Чорноморця.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Перехід відбувся на правах повноцінного трансферу. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
Корнійчук приєднався до "вовків" у липні 2024 року. Відтоді захисник відіграв за клуб 20 матчів на різних рівнях. У Поліссі він дебютувавши в єврокубках у протистоянні Ліги конференцій проти італійської Фіорентини.
Нагадаємо, Чорноморець у сезоні-2025/26 посів друге місце у турнірній таблиці Першої ліги та повернувся в УПЛ. І перед стартом сезону в елітному дивізіоні одесити вирішили влаштувати кадрову революцію в складі.
Минулого тижня повідомлялося про те, що Чорноморець продовжив контракти з братами-півзахисниками Іваном і Миколою Когутами, а також із нападником Кирилом Поповим.