Хто ви, месьє Мунгенге? Що відомо про юнака з ПСЖ, якого підписало Динамо

"Чемпіон" аналізує трансфер французького юніора.

Ось і настали часи, коли навіть найтитулованіший клуб України змушений задовольнятися трансферами юніорів. Абсолютно недосвідчених, які не показали нічого не те що на топ-рівні, а просто з професіоналами та проти професіоналів – саме таких Динамо почало купувати, а не продавати.

У розпалі чемпіонату світу Динамо привернуло до себе чималу увагу, підписавши П'єра Мунгенге. До вчорашнього дня він був футболістом Парі Сен-Жермен, але не дивуйтеся, якщо не можете пригадати його у фіналі чи півфіналі Ліги чемпіонів.

На даний момент у активі Мунгенге лише одна гра – не те що в ПСЖ, а взагалі на рівні професійного футболу!

Привід для оптимізму: розкішний родовід, чудові задатки

Школа Парі Сен-Жермен – знак якості. Це підтверджують, по-перше, останні перемоги клубу, до яких доклали свої зусилля не тільки легіонери, що коштують сотні мільйонів, а й Варрен Заїр-Емері – чудовий атакувальний півзахисник. ПСЖ ігнорував дуже багатьох видатних вихованців, від чого, часом, сильно страждав.

Перший "вухастий" кубок міг би потрапити до Парижа раніше, якби у фіналі ЛЧ-2019/20 переможний гол не забив Кінгслі Коман. Він здобув 12 (!) чемпіонських титулів із ПСЖ, Ювентусом та Баварією, але саме у Франції не отримав нормальних шансів – і в тому фіналі забив за німців у ворота французів.

Силу сьогоднішнього ПСЖ було б страшно уявити, якби у них був ще й голкіпер найвищого рівня. І у них був воротар найвищого рівня на ім'я Майк Меньян – але він феєрично грає за Мілан. І гаразд зараз, коли він просто найкращий воротар Серії А – але ще недавно він допомагав Ліллю обійти парижан у боротьбі за чемпіонство.

Адрієн Рабьо, один із ветеранів збірної Франції, Хаві Сімонс, топ-проспект Нідерландів, "кат" збірної України у стикових матчах за ЧС-2014 Мамаду Сако, легендарний бомбардир Ніколя Анелька – все це також випускники легендарної паризької академії.

Власне, чому дивуватися? Величезне місто, в якому, можливо, тепер Клопп і Ко складуть конкуренцію за внутрішні футбольні кадри – але десятиліттями саме ПСЖ готував найкращих з них.

Мунгенге – корінний парижанин (формально Еврі-Куркурон – окреме місто, але агломерація давно злилася зі столичною), який потрапив до системи ПСЖ вже у 13 років.

Зараз йому вісімнадцять, і в минулому сезоні серед юніорів клубу він був найкращим беззаперечно. 21 гол, 12 гольових передач – П'єр показав найвищий рівень і, що не менш важливо, привів клуб до історичної перемоги.

Кубок Гамбарделла (за турнір для команд до 19 років) – трофей, що має практично сакральне значення для країни, де виросли Анрі, Трезеге, Зідани, Платіні.

Фінал турніру, названого на честь екс-президента французької федерації футболу, навіть проводиться в один день із фіналом Кубку Франції – і, попри всі успіхи на інших фронтах, цього сезону ПСЖ здобув перший Кубок Гамбарделла за останні 35 років. Мунгенге відзначився голами у чверть- та півфіналі.

Причини для сумнівів: категорична відсутність ігрової практики, дебют у мінус для команди

При цьому, повторюся, у Мунгенге досі лише один матч на професійному рівні. І це, м'яко кажучи, не надто обнадійливий дебют. Наприкінці чемпіонату, коли Луїс Енріке вже дуже активно використовував ротацію і випустив гравця у, здавалося б, прохідному матчі з Лор'яном, П'єр подарував супернику нічию.

Його випустили на заміну, за рахунку 2:1 – і він ідеальним пасом назад допоміг гравцеві Лор'яна реалізувати вихід один на один. Після цього він ще й не реалізував чудовий момент, до межі підігрівши інтригу в чемпіонській гонці – і паризька дрімтім до передостаннього туру ризикувала втратити титул.

Гравцеві 18 років – і ці три слова можна вимовляти з різною інтонацією. Безумовно, гравцеві 18 років – і в нього величезні перспективи, майже неможливо давати завеликі аванси в підлітковому віці. Але з іншого боку, гравцеві 18 років – і він чомусь потрібен Динамо, яке завжди славилося своєю академією.

Досягнення в юніорському футболі самі по собі нічого не варті. З юніора може вирости Шевченко, а може Голоколосов – це, якщо що, два нападники одного й того ж року народження, які синхронно зростали в динамівській академії.

Мунгенге, до речі, не перший вихованець паризької академії, який потрапив до України: колись давно Зірка підписала Пепе Сесе, і цей гравець навіть професійний футбол як такий не витримав.

При цьому, скажемо прямо, вже не ті часи, щоб нарікати на брак гравців серед центрфорвардів. Пономаренко виграв бомбардирську гонку УПЛ, фактично, за одне коло.

Чи означає цей трансфер, що Матвія незабаром продадуть? Побачимо – конкретніше нічого сказати неможливо.