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Оболонь підписала першого літнього новачка

Денис Шаховець — 26 червня 2026, 17:00
Оболонь підписала першого літнього новачка
Дмитро Мишньов
ФК Оболонь

Київська Оболонь підписала півзахисника Дмитра Мишньова. 32-річний футболіст став першим новачком "пивоварів" у літнє міжсезоння та виступатиме за команду під 15-м номером.

Про це повідомляє пресслужба Оболоні.

Мишньов є вихованцем академії Маріуполя, у складі якого розпочав професійну кар'єру. Також хавбек захищав кольори Зорі та Олександрії.

Минулого сезону футболіст провів 28 матчів в Українській Прем'єр-лізі за Олександрію, а також зіграв один поєдинок у Кубку України та дві зустрічі у кваліфікації Ліги конференцій.

Разом з Олександрією Мишньов став срібним призером УПЛ сезону-2024/25. Раніше у складі Зорі він здобув бронзові медалі чемпіонату України (2022/23).

За всю клубну кар'єру півзахисник провів 353 матчі, забив 22 голи та віддав 32 результативні передачі.

Також Мишньов виступав за юнацькі та молодіжні збірні України. За команду U-21 він провів 26 матчів і забив один м'яч.

У минулому сезоні Оболонь набрала 31 очко за 30 матчів Української Прем'єр-ліги, завдяки чому посіла 12 місце в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Оболонь орендує захисника ФК Харків.

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