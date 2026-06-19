Буковина оголосила про відхід нападника

Буковина оголосила про припинення співпраці з 23-річним нападником Данилом Гончаруком.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони прийняли рішення не продовжувати контракт, який завершувався наприкінці червня поточного року.

Гончарук приєднався до чернівецької команди у лютому 2024-го. За два з половиною сезони у складі клубу він зіграв 41 матч, де забив 8 голів та віддав 7 асистів.

Більшу частину сезону-2025/26 форвард пропустив через травму та встиг взяти участь лише у 5 матчах за основну команду (2 голи).

Напередодні повідомлялося, що центральний півзахисник черкаського ЛНЗ В'ячеслав Танковський розпочне новий сезон у Буковині.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2025/26 Буковина стала чемпіоном Першої ліги та повернулася до УПЛ після 32-річної перерви.