росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE

путін оголосив Україні війну

Джерело - Чемпіон.

Президент РФ володимир путін оголосив війну Україні. 24 лютого о 05:00 лідер країни-агресора виступив з екстреним зверненням.

Друзі! Будемо триматися разом! Робимо все можливе для перемоги! Ми на своїй землі. Правда на нашому боці! Ми переможемо! Слава Україні!

Українські гросмейстерки Анна Музичук та Марія Музичук не підписали та не підтримали лист Львівської обласної федерації шахів (ЛОФШ) президенту Федерації шахів України з проханням повторно звернутися до ФІДЕ для посилення санкцій проти росії та білорусі.

Захищаючи Україну від навали рашистів загинув львів'янин Дмитро Сидорук - військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, який у 2014 році серед перших став на захист рідної землі (у 2014-му був тяжко поранений у бою під Луганськом аеропортом - пошкоджені обидві ноги, рука, осколкові поранення легень та обличчя.

Український п'ятиборець та срібний призер Олімпіади-2016 Павло Тимощенко закликав виключити росіян зі складу міжнародних олімпійських федерацій.

Клуб Другої ліги Енергія із Нової Каховки припинив існування.

Скелетоніст Владислав Гераскевич поставив питання, як не ненавидіти росіян, які творять такі жахи.

Віталій та Володимир Клички підтримали рішення чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) виїхати з України для підготовки до реваншу з Ентоні Джошуа.

У Миколаєві від бомбардувань армії РФ загинув батько олімпійської чемпіонки-2008 з фехтування Олени Гладир (Хомрової) Микола Хомровий.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак збрехав щодо росіянок в українській збірній. Про це заявив Дмитро Підручний у своєму Інстаграмі.

Головний тренер збірної України U-19 Володимир Єзерський захищав країну в одному з добровольчих батальйонів.

Італійські арбітри надішлють фінансову допомогу українським колегам.

Наставник Вереса Юрій Вірт назвав винних у війні з Україною.

Український тренер Мирон Маркевич пояснив, чому російські окупанти так жорстоко обстрілюють Харків та Маріуполь.

Український боксер Іван Редкач виставив на аукціон перчатки з автографом легендарного Менні Пак'яо. Усі гроші будуть передані на підтримку постраждалим від російської агресії в Україні.

російський канал перервав трансляцію матчу Бундесліги на 13-й хвилині через гасла на підтримку України ВІДЕО

На післяматчевому інтерв'ю Білл не стримував емоцій та дуже зворушливо висловився на адресу партнерів по Дніпру-1, які залишилися в Україні під час війни.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін та директор команди з футболу Дарійо Срна залишили Україну.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков готовий захищати країну від російських окупантів.

Український боксер Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) прийняв рішення виставити на аукціон свої боксерські шорти.

ФІФА не дозволила демонструвати на екрані кадри війни в Україні під час звернення Андрія Павелка.

УАФ повинна підготувати збірну України до матчу плей-оф кваліфікації ЧС-2022 з Шотландією.

Футболісти полтавської Ворскли відвідали один з військових шпиталів.

З початку війни Служба Безпеки України ліквідувала масштабну мережу ворожих інтернет-агентів, які підтримували агресію РФ в Україні.

Бронзовий призер Олімпіади-2020 каратист Станіслав Горуна прийняв рішення продати свою медаль на аукціоні eBay.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко закликав увесь світ до єднання проти російських терористів на чолі з фашистом володимиром путіним.

Колишній тренер Динамо Київ Олександр Хацкевич висловився щодо позиції білоруських спортсменів щодо війни в Україні.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко закликав підтримати нашу країну у війні з росією.

Колишній гравець Реала та Інтера Веслі Снейдер організував благодійний матч на підтримку переселенців з України.

Український боксер Олександр Усик та Parimatch виставили на аукціон рукавички з автографом боксера для допомоги українцямю

Виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) одноголосно ухвалив рішення про зупинення діяльності національних федерацій білорусі та росії.

Воротар Емполі Гульєльмо Вікаріо допомагає біженцям з України.

Колишній тренер Дніпра Хуанде Рамос дав притулок для української родини в Іспанії.

Гравці львівського Руху готові захищати Україну від російських окупантів.

Український кікбоксер Максим Кагал, який захищав батьківщину в складі загону спеціального призначення Азов, загинув у бою за Маріуполь.

Капітан кіберспортивної команди Natus Vincere з Dota 2 Олексій Solo Березін хоче поміняти російську довідку на український паспорт.

За словами захисника Евертона Віталій Миколенко британці враженні мужністю українців та президента Володимира Зеленського.

Срібний призер Олімпіади-2012 у велогонці з роздільним стартом Тоні Мартін з Німеччини вирішив продати олімпійську медаль, щоб передати виручені кошти жертвам війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що росія сама штовхає Україну до дерусифікації.

Українські фігуристи Максим Нікітін та Олександра Назарова застерегли світ від російського фашизму.

Український фахівець Сергій Ребров закликав закрити небо над Україною.

Гравці Динамо допомагають українським військовим протистояти терористам та оккупантам із росії.

Бронзова призерка Олімпіади-2012 легкоатлетка Христина Стуй покинула Україну через вторгнення росіян.

Ексголкіпер Шахтаря, а нині головний тренер Вереса, Юрій Вірт продав на аукціоні свою медаль переможця Кубка УЄФА.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував вторгнення росії в Україну.

Нападник Динамо Артем Бесєдін розповів про те, що його рідня була в Харкові на момент початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков розповів, хто його вразив та розчарував серед футбольних людей під час війни.

Телеканал МатчТВ отримав відмову у наданні йому сигналу на показ матчів відбору ЧС-2022 у Південній Америці.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі, а зараз мер Києва, Віталій Кличко поділився думками щодо вторгнення Росії в Україну.

Російський шахіст Гаррі Каспаров висловився про президента-терориста путіна.

Глядачі матчу Шотландія - Польща продемонстрували неймовірну підтримку України.

Захисник хіхонського Спортінга Василь Кравець розповів про те, як іспанці реагують на війну в Україні. Футболіст відчув велику підтримку в Іспанії.

Півзахисник Колоса Андрій Богданов висловився про можливість догравання чемпіонату України.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий підтримує необхідність накладення санкцій на росію у спорті.

Федерація біатлону Норвегії допомогла Україні військовим спорядженням.

Державне бюро розслідувань перевірить дії інспекторів, яких підозрюють у невиконанні своїх посадових обов'язків під час виїзду з України Григорія та Ігоря Суркісів.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі, а нині мер Києва Віталій Кличко заявив, що важко буде домовитися про мир із росією, яка 27 днів бомбить українські міста.

Колишній капітан Реалу та захисник ПСЖ Серхіо Рамос допомагає українцям.

Колишній капітан збірної Фінляндії з футболу Тім Спарв, як і весь світ, підтримує Україну, на яку напала Росія.

Динамо з Тбілісі надіслало гуманітарний вантаж до України для допомоги постраждалим від вторгнення Росії до України.

Головний тренер Агробізнесу Олександр Чижевський, якщо буде потрібно, буде готовий зі зброєю захищати Україну від російських загарбників.

Президент та головний виконавчий директор Євроліги Жорді Бертомеу запропонував зняти російські команди з сезону Євроліги-2021/22.

Чемпіонка Олімпійських ігор 2008 року Ольга Харлан висловилася за усунення всіх російських спортсменів, які підтримують війну в Україні.

Український арбітр Євген Єрємєєв 1 березня вступив до територіальної оборони Миколаєва.

Нападниця данського Кьоге Ніколь Козлова разом з капітаном команди Кюрою Карузою розпочали збір необхідних товарів для України.

Офіційний сайт Манчестер Юнайтед висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Олександра Кукіна, що був одним із засновників фан-клубу червоних дияволів у Києві.

Український хокеїст Микита Буценко вторгнення орків зустрів у Краматорську.

Півзахисник львівського Руху Валерій Федорчук прокоментував війну Росії проти України.

Виконавчий Комітет Європейського відділення Міжнародної Асоціації спортивної преси AIPS Europe припинив будь-які відносини з асоціаціями спортивних журналістів росії та білорусі.

Мелани Кравиц вважає, що Німеччина ще не відчула всіх наслідків війни в Україні

Легендарний колишній футболіст Девід Бекхем продовжує підтримувати українців, які воюють з російськими окупантами. Цього разу Бекхем надав свою сторінку в Instagram з 71,4 млн підписників українському лікарю, щоб показати роботу перинатального центру в Харкові.

Дружина чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика Катерина висловилася про ситуацію у Маріуполі.

Військовослужбовець ЗСУ та нападник аматорського клубу Черкаські козаки Сергій Шестак загинув у бою під Волновахою.

УЄФА затвердила перенесення двох матчів жіночої збірної України у відборі чемпіонату світу-2023.

Внаслідок військового нападу Росії на Україну загинув футболіст аматорського клубу Случ із міста Березне (Рівненська область) Богдан Семенчук.

Головний тренер Миная Володимир Шаран розповів про свою реакцію на війну в Україні.

Український форвард Фуенлабради Роман Зозуля відповів на запитання, хто з українських футболістів разом із ним допомагає українській армії.

Захищаючи свою Батьківщину від рашистів, загинув один з найкращих гравців Кіровоградської області, гравець Долинського футболу, просто чуйна і порядна людина Євген Шамбір.

Президент WBC Маурісіо Сулейман захоплений боротьбою українських зірок боксу с військовою агресією росії.

Колишній головний тренер збірної України Михайло Фоменко досі перебуває у Сумах.

Російські та білоруські легкоатлети не допущені до участі на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту-2022, а також у рамках етапів Діамантової ліги.

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко висловив свою думку про напад росії на Україну.

Генеральний директор львівського Руха Ігор Дедишин розповів, як клуб допомагає нашій країні під час війни.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі, а нині київський міський голова Віталій Кличко, не має жодного бажання зустрічатися з володимиром путіним.

Баскетбольна Латвія продовжує надавати потужну допомогу для юних українських гравців.

Кривбас запускає віртуальні матчі - усі зібрані кошти будуть направлені на гуманітарну допомогу.

Український напівважковаговик Даніель Лапін, який зараз розвиває кар'єру в промоутерській компанії Олександра Усика Usyk-17 Promotions, жорстко звернувся до росіян.

Колишній півзахисник черкаського Дніпра Антон Крамар не залишився осторонь і з друзями приєднався до волонтерського руху.

Координаційний центр УАФ передасть допомогу лікарям від ФІФА.

Засновник ФК Агробізнес Олег Собуцький розповів про поведінку гравців команди під час війни в Україні.

Український чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян прокоментував вторгнення росії до України.

У Мелітополі помер 18-річний спортсмен Віктор Катанчик, який був поранений у результаті ракетного обстрілу.

Андрій Шевченко розповів про вторгнення російських військ на територію України.

Міжнародний союз ковзанярів відмовив російським журналістам в акредитації на чемпіонат світу з фігурного катання.

Український гросмейстер, колишній чемпіон світу з шахів Руслан Пономарьов вимагає відставки російського президента Міжнародної федерації шахів Аркадія Дворковича.

Форвард южненського Хіміка Олександр Антипов прокоментував вибухи в його рідному Донецьку та військове вторгнення окупантів на територію України.

Дружина чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика Катерина звернулася до підписників із проханням зупинити російського диктатора володимира путіна.

Керівництво УАФ змінило дислокацію через військове вторгнення московії.

Forbes уперше після вторгнення Росії в Україну опублікувало оновлений список світових мільярдерів.

Колишній гравець збірної України Артем Федецький відреагував на поведінку Анатолія Тимощука.

Відомий український журналіст Микола Васильков анонсував аукціон для допомоги українській армії.

32-річна українська легкоатлетка Анна Рижикова у своєму Instagram подякувала захисникам України.

Колишній гравець та тренер Миколаєва Руслан Забранський розповів про ситуацію у Миколаєві.

Захисник збірної Польщі Каміль Глік придбав машину швидкої допомоги для перевезення тяжкохворих дітей з України до Польщі.

Журналіст Чемпіона Максим Розенко закликав спортивну спільноту викинути російських функціонерів на смітник історії

13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров розповів, за яких умов впаде режим путіна.

Українська шахістка Наталія Жукова розповіла про допомогу армії.

Російські окупанти вбили українського футболіста-волентера Олександра Іващика.

Вінгер Динамо Беньямін Вербич відправив допомогу українській армії, яка бореться з російськими окупантами.

Колишній захисник Зеніта Ярослав Ракицький засудив вторгнення російських військ в Україну.

Російські та білоруські спортсмени відсторонені від участі в Універсіаді.

Фанати Динамо Загреб яскраво підтримали Україну у матчі з Хайдуком.

Перед матчем Брентфорд - Бернлі провели перформанс на підтримку України.

Компанія хокейного екіпірування Bauer припинить постачання своєї продукції в Росію та Білорусь.

Верона організовує збір гуманітарної допомоги для України.

Створено сайт для розсилки росіянам інформації про війну в Україні.

Президент Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських воєнних у війні проти росії.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко звернувся до росіян.

Тенісистка Марта Костюк вражена реакцією російських тенісистів на війну в Україні.

Низка російських хокеїстів, які виступають у НХЛ, стурбовані тим, що їм можуть не продовжити робочу візу та вигнати зі США та Канади через санкції.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від вітчизняного футболу.

Формула-1 відмовилася від офіційних трансляцій на території Росії у 2022 році.

Катмен Усика пояснив, чи буде українець битися під час війни.

Перша ракетка світу росіянин Данило Медведєв відреагував на військове вторгнення Росії в Україну.

Віталій Юрченко, який колись працював з Анатолієм Тимощуком, натякає на співпрацю колишнього футболіста з Федеральною службою безпеки Російської Федерації.

Колишній гравець збірної росії Володимир Лебідь, який з 2003 року проживає у Херсоні, готовий захищати Україну від російських окупантів.

На думку головного тренера Манчестер Сіті Жузепа Гвардіоли НАТО та Європейський Союз існують лише для того, щоб ми могли жити трохи краще, а насправді це провал.

Колишній гравець клубів НХЛ Яромир Ягр та його нинішня команда Кладно допомогли зібрати понад 160 000 доларів для біженців з України в Чехії.

Всесвітня федерація карате (WKF) за рекомендацією МОК усунула білоруських та російських спортсменів та офіційних осіб від участі у змаганнях.

Президент ФБУ Кирило Шевченко наполягає на дискваліфікації всіх російських боксерів, суддів і функціонерів.

Представники Української Прем'єр-ліги (УПЛ) закликали учасників Асоціації європейських ліг припинити контракти на трансляцію матчів своїх чемпіонатів на території Російської Федерації.

Рідні форварда Сампдорії Владислава Супряги зі зброєю в руках протистоять російському окупанту.

Дружина чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика Катерина звернулася до президента росії володимира путіна.

На думку головного тренера Манчестер Сіті Жузепа Гвардіоли світ недостатньо підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії.

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу переглянув інформацію про можливі порушення Кодексу етики та чесної гри Анатолієм Тимощуком.

Екснаставник Шахтаря Паулу Фонсека займається допомогою українцям, які постраждали від бойових дій.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк вірить у перемогу України у війні з росією.

Срібна призерка Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга закликала світ зупинити росію.

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко закликав світ робити все можливе, щоб зупинити вторгнення РФ в Україну.

На думку президента УАФ Андрія Павелка ФІФА прийняла правильне рішення, коли зарахувала росії технічну поразку за матч плей-оф відбору на ЧС-2022 проти Польщі.

Стадіон ФК Чернігів, який виступає у Другій лізі, потрапив під обстріли.

Українського тренера Зеніта Анатолія Тимощука позбавлять звання почесного громадянина Луцька.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі українець Володимир Кличко розповів про те, що зараз відбувається в Україні під час війни з Російською Федерацією, а також зізнався, що бере участь у найважливішій битві у своєму житті.

Будинок сім'ї українського боксера Олександра Усика у Ворзелі під Києвом обстріляли окупанти.

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв негативно ставиться до висловлювання російського ексфутболіста Романа Широкова, котрий публічно схвалив війну Росії проти України.

Головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров незабаром планує повернутися в Україну, щоб усіма силами захищати країну від російських загарбників.

Збірна Росії з футболу не зіграє у відборі на ЧС-2022.

Російських спортсменів перевірятимуть на допінг, навіть попри відсторонення від змагань.

Британський тенісист Енді Маррей пожертвує всі свої призові за сезон дітям, які потерпіли в Україні від вторгнення РФ.

Збірна України з синхронного плавання успішно евакуювалася з Харкова.

Колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв пояснив рішення захищати Україну.

Ексгравець Динамо та лондонського Арсенала Олег Лужний встав на захист України.

Тернопільська Нива зібрала допомогу для ЗСУ та переселенців.

Відомі українські спортсмени: Еліна Світоліна, Сергій Ребров, Сергій Стаховський, Олександр Зінченко, Олександр Усик, Жан Беленюк, Дар'я Білодід разом із зірками шоу-бізнесу закликали НАТО "закрити небо" над Україною.

ФІФА ухвалила рішення щодо легіонерів у чемпіонаті України.

Російські військові вбили тестя Хочолави.

Російським та білоруським спортсменам заборонили участь у Всесвітніх іграх-2022.

Президент Ворскли Костянтин Жеваго відреагував на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) обговорюють питання заміни жіночої збірної Росії на чемпіонаті Європи-2022, що відбудеться влітку в Англії.

Родичі українського опорника Бордо Данила Ігнатенка, котрий виступає за жирондинців на правах оренди із Шахтаря, залишили Україну і незабаром опиняться у Франції.

Народний депутат України та олімпійський чемпіон Ігор 2020 Жан Беленюк звернувся до світової спільноти з проханням закрити небо над рідною країною:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Асоціація європейських професійних футбольних ліг ухвалила рішення виключити російські чемпіонати зі складу організації.

Ексголовний тренер збірної України Андрій Шевченко намагається максимально допомагати українцям у війні з окупантом.

Міжнародна асоціація боксу (IBA) відсторонила представників Росії та Білорусі від турнірів.

Українська біатлоністка Валентина Семеренко прокоментувала вторгнення російських військ в Україну.

Український чемпіон світу з кікбоксингу WAKO Роман Щербатюк взяв у руки зброю та звернувся до російських окупантів.

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) оголосила про усунення збірних Росії та Білорусі від змагань із 7 березня.

Російські окупанти вбили арбітра ФІДЕ.

Росію та Білорусь не допустили до зимової Паралімпіади-2022.

ФІФА та УЄФА дозволить легіонерам розривати контракти з російськими клубами.

Відома українська шаблістка, олімпійська чемпіонка українська шаблістка Ольга Харлан: "Привіт всі. Я не говоритиму "добрий день", тому що він ніхрена не добрий. Мій ранок починається з того, що я пишу всім рідним і близьким чи тихо в них і як минула ніч. І це мій ранок… Я далеко від цього жаху, який діється в Україні. Але моя сім'я там! І це, бл*дь, важко спостерігати. Потім я заходжу в новини і дивлюся, чи не обстріляли російські у*обки місця, де знаходяться ті, кого я знаю. Потім перевіряю Instagram. Знаходжу пару безмозких зомбі, які пишуть, с*ка, одне й те саме! Але вже менше можу сказати. Мабуть, ваші бани на їхніх закінчених сторінках вже працюють! Тож давайте продовжувати, поїхали!" Відома українська стрибунка у висоту Юлія Левченко: "У мене немає слів. Це біль і пекло... Дякую всьому світу, дякую тим, хто не мовчить. Я хочу жити вдома! Будинки, у Києві, в Україні. Я вмираю зсередини. Наші люди, наші вулиці вмирають. 24 лютого на нас напала Росія. І тепер наше життя не таке, як завжди. Я люблю Україну!!! Я люблю людей, я вірю у нашу країну. Я вірю у силу всього світу. Те, що відбувається зараз, це найбільша дурість. У цьому столітті йти на війну проти людей. Це відбувається, коли людина думає, що вона всемогутній бог. Коли він збожеволів. Ось ким став Путін".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yuliia Levchenko🦁 (@levchenkou)

Дружина Олександра Усика Катерина звернулася до кримчан у зв'язку з повномасштабним вторгненням російських військ в Україну: "Доброї ночі. Ми не спимо вже тиждень. Караулимо будинок, щоб його не знесли до чортів собачих наші російські брати, які сильно про нас дбають і нам допомагають. Ще раз хочу подякувати Криму за те, що ви нас ні чорта не підтримуєте. Сподіваюся, що до завтра нас не знесуть нахрін, наша українська кров не буде на всіх ваших руках. Таких сцикунів у світі немає, як ви. Ви пишете у мій телефон, у сторіс приховано, просите, щоб я не виставляла, як ви за нас переживаєте. Ніх** ви не переживаєте. Просто ні хріна ви не переживаєте. Я, звичайно, не хочу матюкатися, не хочу сваритися, бо розумію, що я віруюча людина. Мені не можна цього робити. Але нічого, якщо ми залишимося живі, то я схожу до церкви і сповідаюсь. А ось вам уже не відмитися ніколи в житті. Ніколи. Так що, хлопці, на добраніч вам. Не знаю, коли ми матимемо спокійну ніч, якщо ви не зупините це або нам не допоможете".

Бенфіка започаткувала кампанію для допомоги постраждалим громадянам України унаслідок війни з Росією. З 3 по 5 березня португальский клуб організує збір їжі, медичних засобів та речей для немовлят. Потім гуманітарна допомога буде направлена в Україну.

Відомий український тренер Мирон Маркевич закликав росіян полишити спроби завоювати бодай якусь частину України.

Ексгравець Динамо Олександр Головко емоційно відреагував на вторгнення Росії в Україну:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Головко Александр (@alexgolovko_official)

Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко допомагає українським військовим захищатися проти російських окупантів.

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко здивований відсутністю реакції російських футболістів на напад їхньої країни на Україну.

Російський спортивний журналіст з серцем, вболівальник київського Динамо з 40-річним стажем Олексій Павлюченко, який до останнього часу співпрацював з українськими сайтами Champion.com.ua та Fanday.ua, не побоявся висловити свою позицію стосовно повномасштабної війни, яку розпочала Росія в Україні.

Український футболіст Ярослав Ракицький розірвав контракт з Зенітом.

Колишній російський тенісист Євген Кафельников виступає проти вторгнення РФ в Україну:

Прекрасно помню,как ещё какое-то время назад некоторые индивидуумы писали,что украинцы едут в Европу туалеты мыть!! Спешу нас огорчить-мы теперь и на эту работу там нежелательны🤷‍♂️ — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) February 28, 2022

Футбольні рефері з країни-агресора найближчим часом зможуть працювати лише вдома.

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик заявив про готовність убивати російських окупантів.

Головний тренер московського Локомотива Маркус Гісдоль подав у відставку зі своєї посади через військове вторгнення Росії до України.

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб:“Путін хотів цього, але він ніколи не стане імператором усього світу. Він - копія Адольфа Гітлера. Я колись їх порівнював. Російські пропагандистські ЗМІ - це гебельсівщина. Путін і його всі ручні журналісти - тут Гебельс взагалі перевертається у гробу! Навіть він собі не міг дозволити того, що показує російське телебачення. У мене просто немає слів. Путін - це скотина, виродок та вампір в одному флаконі. Правильно кажуть: Путін, пішов ти на х*р!”.

Український півзахисник Євген Коноплянка дебютував у складі польської Краковії, вийшовши на заміну у матчі проти Термаліки. Фанати Краковії дебют Коноплянки зустріли промовистим посланням на адресу президента Росії:

Краковія зустрічає Коноплянку pic.twitter.com/l2hVSwjRDG — Oleh Novikov 🇺🇦 (@olehbatkovych) February 28, 2022

Відома українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виступила із заявою, в якій висловила віру у перемогу у боротьбі з російськими окупантами:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Українська телеведуча Маша Єфросініна звернулася до російського народу у зв'язку з війною в Україні:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Мер Херсона Ігор Колихаєв:

Міжнародна федерація хокею відсторонила Росію та Білорусь від усіх змагань.

Дмитро Гордон на Ехо Москви: Росія, женіть Путіна нахер! І заберіть тисячі трупів:

Футболіст збірної України та Ференцвароша Олександр Зубков за власним бажанням пропустив матч чемпіонату Угорщини проти Дірмота. Зазначимо, що головним тренером клубу є російський спеціаліст Станіслав Черчесов. За інформацією угорських ЗМІ, саме це є основною причиною відмови Зубкова виходити на поле.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк записав емоційну промову щодо війни в Україні:

Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував міжнародним федераціям не допускати до змагань російських та білоруських спортсменів.

Московський Спартак виключать із Ліги Європи.

Ексгравець Динамо та Арсеналу Лондон Олег Лужний вирішив не повертатися до Англії, де планував продовжувати навчатися на тренерських курсах, через агресію Росії.

Наставник Шерифа Юрій Вернидуб вступив до лав територіальної оборони.

Андрій Ярмоленко пожертвував українській армії 3 мільйони гривень.

Українські футболісти та тренери сформували фонд допомоги армії.

Нападник Шахтаря Жуніор Мораес покинув Україну попри заборону.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх закликала росіян припинити ігнорувати військові дії своєї країни.

Колишній хавбек Карпат Михайло Кополовець вступив у лави тероборони:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Михайло Кополовец (@kopo_official_18)

Асистент головного тренера московського Динамо Андрій Воронін поділився думкою про російське вторгнення в Україну. "Нам не потрібна ваша допомога! Ідіть на х**", - написав Андрій в інстаграмі. Раніше Воронін залишив Росію після вторгнення РФ до України.

Український легіонер Бенфіки Роман Яремчук вийшов на заміну у матчі 24-го туру чемпіонату Португалії проти Гімарайнша. Під час виходу на поле українець отримав капітанську пов'язку та гучні овації від уболівальників. Роман не зміг стримати сліз, його можна зрозуміти. Португальці підтримали спортсмена з країни, на яку напала Росія.

• Ukrainian forward Roman Yaremchuk comes on for Darwin Núñez and is handed the captain’s armband.



• Every single Benfica supporter gives him a standing ovation, moving Yaremchuk to tears



Goosebumps. An incredibly emotional moment... 🙌pic.twitter.com/AvW752glIe — SPORTbible (@sportbible) February 27, 2022

Про поточну ситуацію в українській столиці спеціально для Przegląd Sportowy розповідає спортивний журналіст із Києва Максим Розенко. Наш колега звернувся до підрозділу територіальної оборони і чекає на передачу зброї.

Вест Гем підтримав Андрія Ярмоленка та Україну:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений West Ham United (@westham)

Український боксер Василь Ломаченко вступив у лави тероборони.

Українська тенісистка Леся Цуренко звернулася до Мак-Грегора з проханням допомогти Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков: "Дорогі українці! 72 години опору. Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ. Де всі ті, хто обіцяв за 72 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я лише чую, як вони виправдовуються. Натомість я бачу героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків. Усіх, хто виконує свій обов’язок. Я бачу тисячі і тисячі Громадян, які взяли до рук зброю, стали до лав територіальної оборони і б’ються. За майбутнє своїх дітей та онуків. За тих, кого кохають. За пам'ять своїх пращурів. За свою Державу. Вас бачать усі, весь світ! Попереду ще багато випробувань. Але в нашу перемогу тепер віримо не тільки ми. Подивіться навколо. Багато хто нарешті здолав страх і наважився кинути виклик Кремлю. З кожною годиною все більше людей усвідомлює, що ніде в Європі немає такої армії. Ніде. І що без цієї армії і нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде. Тому вже зараз надходить допомога, яка ще три дні тому була неможливою. Темрява відступить. Світанок близько. Тримаймо стрій. Слава Україні! Слава Героям України!"

Anonymous: Російські державні телеканали зламані та транслюють реальність - те, що відбувається в Україні. Група Anon виклала у Твіттер радіомовлення російської армії. Було перехоплено кілька частот, одну зламали, і тепер на ній звучить український гімн.

Russian state TV channels have been hacked and are broadcasting the reality of what is happening in #Ukraine. — Anonymous (@YourAnonOne) February 26, 2022

Лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, Канади та США оголосили про новий потужний набір економічних санкцій проти РФ, який включає відключення від платіжної системи SWIFT та заборону продажу "золотих паспортів" заможним росіянам. У спільній заяві, опублікованій на сайті Єврокомісії йдеться: "У міру того, як російські сили розв'язують свої атаки на Київ та інші українські міста, ми сповнені рішучості продовжувати покладати на Росію витрати, які ще більше ізолюють Росію від міжнародної фінансової системи та наших економік. Ми реалізуємо ці заходи найближчими днями".

Український півзахисник польської Краковії Євген Коноплянка прокоментував вторгнення російських військових в Україну:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yevhen Konoplyanka 👦🏻⚽️🏆 (@konoplyanka.official)

Український тенісист Сергій Стаховський записався у запас української армії.

Гравці Евертона та Манчестер Сіті підтримали Україну. Зінченко та Миколенко міцно обійнялись перед очним матчем - хлопці не могли стримати сліз:

Man City's Zinchenko & Everton's Mykolenko embrace during the warm-up 🇺🇦 🙏 pic.twitter.com/NjgrQOTlOf — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022

Захисник Зеніту Ярослав Ракицький вимагає у російських військових покинути Україну.

У п’ятницю ввечері, 25 лютого, у бою під Києвом загинув ексзахисник Карпат Віталій Сапило.

Ігор Харатін, Євген Макаренко, Богдан Лєднєв, Іван Петряк та Артем Шабанов на мінідипломатичному рівні намагаються допомогти своїй Батьківщині в умовах війни з путінським режимом.

WBO може виключити всіх російських боксерів зі своїх рейтингів.

УЄФА все ще триває обговорення виключення російських клубів з єврокубків через вторгнення Росії в Україну.

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) позбавила Росію Всесвітньої шахової олімпіади.

Союз європейських футбольних асоціацій готовий припинити співпрацю з російським спонсором.

Президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич закликав президента Міжнародного паралімпійського комітету виключити Росію з Паралімпіади в Пекіні.

Світова спортивна спільнота виступає проти Росії. Дайджест дня:

Футболісти Динамо Тбілісі підтримали Україну на тлі нападу Росії:

Віталій Кличко звернувся до киян та українців. А Володимир Кличко – до міжнародних партнерів із закликом об’єднати зусилля для допомоги Україні в боротьбі з агресором. "Дорогі українці! Дорогі кияни! Те, що зробила Росія, – це велика трагедія. Трагедія не тільки для України. Це трагедія для всієї Європи. Але переконаний в тому, що ми вистоїмо. Вистоїмо і зможемо показати наші силу і дух. Хочу проінформувати вас. В Києві працюють усі підприємства критичної інфраструктури. Є подача тепла, електроенергії, води. Працює громадський транспорт. До речі, він зараз працює безкоштовно. Але я просив би ним користуватися виключно, коли є нагальна потреба. Будь ласка! Зараз залишайтеся вдома! Не панікуйте! Ми працюємо і зробимо все, щоб ситуація в Києві була під контролем. Ми на контакті з військовими, які зараз захищають наші міста, нашу країну. Ми повинні вистояти!" - наголосив Віталій Кличко.

Володимир Кличко підкреслив, що агресія, спрямована проти України, може перекинутися не тільки на Європу, а й на весь світ.

"Звертаюсь до міжнародних партнерів! У ці дні відбувається трагедія в Україні. В нашій державі. Ця трагедія і безглузда війна може захопити і ваші домівки. Може перекинутися не тільки на Європу, а й на весь світ. Спільними зусиллями необхідно зупинити цю агресію. Цю безглузду війну, в якій переможців не буде. Ми повинні бути єдиними проти російської агресії. Разом ми - сила! Підтримайте Україну", - наголосив Володимир Кличко.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко відреагував на напад Росії на територію України: "Ні війні в Україні! Ми разом! Ми вистоїмо! Зберігайте спокій. Наскільки це можливо. Вірю, що все буде добре". Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Taras Stepanenko (@tarasstepanenko) Українська тенісистка Даяна Ястремська прокоментувала вторгнення російських військ до України: "Стільки болю та страху. Я у своєму рідному місті й залишаюсь зі своєю сім’єю. Я не пішла з дому, щоб займатись своїм улюбленим заняттям. В Україні війна! Я люблю усіх вас та щиро вірю, що скоро мир буде відновлено. Залишайтесь в безпеці, ваша Даяна".

Голкіпер Шахтаря та збірної України Андрій Пятов відреагував на початок Росією війни проти України: "Зберігаємо спокій. Тримаємося. Україна переможе".

Головний тренер Шахтаря Де Дзербі відмовився покидати Україну.

Колишній форвард Динамо та збірної України Артем Кравець в Instagram оцінив повномасштабне вторгнення Росії до України: "Горіти тобі, суко, в пеклі".

Клуби німецької Бундесліги Гоффенгайм та Майнц виступили із заявою у зв’язку з початком наступальних дій Росії на територію Україну.

4-разовий чемпіон світу Формули-1 Себастьян Феттель: "Сьогодні вранці був шокований через новини в Україні. Це жахливо. Як ви знаєте, у нас у календарі є гонка у Росії, але я вважаю, що не повинен туди їхати. І не поїду туди. Я не знаю, яка позиція в інших, але у мене саме така. Зараз люди гинуть через безумця при владі".

Гравець Динамо та збірної України Віктор Циганков прокоментував початок наступальних дій Росії на територію України:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov)

Російський журналіст та коментатор Василь Уткін висловився про вторгнення РФ в Україну: "Найгірший день у житті. Рекорд побито. Здається, із цим рекордом зараз буде як із Овечкіним. Він оновлюватиметься регулярно. Морок і безсилля. Не думав, що в моєму житті буде такий день". Чернігівська Десна оприлюднила свою позицію щодо агресії Росії проти України: "Друзі, для України настав скрутний час. Намагайтеся не панікувати, перевірити всю наявну інформацію, довіряйте лише офіційним джерелам, а головне - допомагайте один одному та забудьте про все, що нас відрізняє. Від Ужгорода до Донецька, від Одеси до Чернігова, фанати Десни, Шахтаря, Металіста, Динамо, усі ми - українці! Час об'єднатись! Вірте у наших хлопців із ЗСУ! Разом переможемо! Слава Україні!". Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DesnaFC official (@desnafc) Колишній гравець Дніпра Матеус відреагував на початок широкомасштабної війни в Україні з Росією: "Бог із тобою, Україно. Все буде добре".

Федерація бобслею та скелетону України вимагає ізолювати всіх спортивних представників Росії від участі у будь-яких міжнародних спортивних заходах:

Ворскла відреагувала на широкомасштабне вторгнення військ РФ на територію України:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC Vorskla Poltava Official (@fcvp.official)

Український захисник Зеніту Ярослав Ракицький відреагував на широкомасштабне вторгнення військ РФ на територію України:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

Колишній гравець Динамо Каха Каладзе, який зараз є мером Тбілісі, відреагував на вторгнення Росії до України:

Peace and victory to our brotherly Ukrainian people! 🇺🇦 — Kakha Kaladze (@kakhakala) February 24, 2022

Українська кіберспортивна команда NaVi відреагувала на вторгнення РФ до України:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NAVI (@natus_vincere_official)

УЄФА у п'ятницю проведе позачергове засідання виконкому через вторгнення російських військ в Україну.

Україна взяла в полон перших російських військових з початку вторгнення Росії.

Президент УАФ Андрій Павелко: "Друзі, зберігаємо спокій і підтримуємо Збройні сили України! Ми вистоїмо і переможемо! Слава Україні!"

Київ-Баскет відреагував на сьогоднішнє військове вторгнення РФ на територію України:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений БК "Київ-Баскет" (@kyivbasket)

Півзахисник Олександрії Сергій Рибалка відреагував на початок широкомасштабної війни в Україні з Росією: "Тварюко, помри вже нарешті".

Польський журналіст Марек Школьніковський: "У зв’язку з цією ситуацією Росію слід виключити з усіх спортивних змагань. Призупиняємо підготовку до поїздки до Москви на матч. Я буду просити УЄФА припинити рекламу Газпрому та консортів. Світ спорту має бути солідарним".

W związku z zaistniałą sytuacją Rosja powinna zostać wykluczona ze wszystkich rozgrywek sportowych. Zawieszamy przygotowania do wyjazdu na mecz do Moskwy. Wystąpię do UEFA o zaprzestanie promowania Gazpromu et consortes. Świat sportu musi być solidarny. — Marek Szkolnikowski (@mszkolnikowski) February 24, 2022

Колишній нападник Шахтаря Дентіньйо відреагував на початок широкомасштабної війни в Україні з Росією: "Молимося за Україну".

Pray for Ucrania 🇺🇦🙌🏽🙏🏽😭 — Dentinho (@dentinho) February 24, 2022

Український плавець Андрій Говоров: "Абсолютно впевнений, що українська армія має усі ресурси для стримування агресора. Якщо порівнювати конфлікти 2008 року проти Грузії та Чечню, то Росії знадобилося набагато більше зусиль, аби створювати конфлікти. Не треба панікувати, а робити ті дії, які потрібні для вашої сім'ї, для вашого оточення".

Увага! Окрім військової агресії, зараз проти України ведеться інформаційна війна!

В жодному разі не довіряйте тому, що пишуть в коментарях!

Не читайте російські ЗМІ та канали.

Сприймайте лише офіційну та підтверджену інформацію

І головне – не піддавайтеся паніці, бо цим ми допомагаємо ворогу.

Слава Україні! Разом – переможемо!

Головний тренер Динамо Мірча Луческу прокоментував вторгнення Росії в Україну: Всі спортивні заходи в Україні призупинено на 30 днів. Я не поїду з Києва і не повернуся до Румунії. Я не боягуз. Сподіваюся, що ця війна, розпочата ідіотами, буде зупинена якнайшвидше. Ніколи не думав, що війна розпочнеться".

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський закликав поширювати інформацію про вторгнення російських військ на територію України та розмістив посилання на реквізити для фінансової допомоги українській армії у протидії військам РФ.

Український тенісист Сергій Стаховський прокоментував напад російських військ на Україну: "Молимося за Україну. Нам це знадобиться".

Донецький Шахтар виступив із заявою у зв’язку з початком наступальних дій Росії на територію Україну: Ми вистоїмо!

Мер Києва Віталій Кличко: "Дорогі кияни! Київ в умовах воєнного стану! Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв’язку з військовою агресією. Від сьогодні в столиці школи та дитячі садочки не працюють. Лікарні, поліклініки і вся медична система столиці працює в посиленому режимі. Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об’єктів укриття населення. Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури міста, залишайтесь вдома і будьте готові, в разі потреби, прослідувати до укриття. Слідкуйте за офіційною інформацією, та зберігайте, будь ласка спокій", - сказав Віталій Кличко.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала початок військового вторгнення Росії до України:

Гравець збірної Росії Федір Смолов проти війни з Україною:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

У зв’язку із введення в Україні воєнного стану, чемпіонат України призупинено. Про це повідомляє сайт УПЛ.

Україна прагне миру! І робить для цього все! Звернення Зеленського:

Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні у зв’язку з нападом Росії. За таке рішення проголосували 300 депутатів.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід прокинулася від вибухів у Києві. Про це вона написала у своєму Facebook.