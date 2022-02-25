Норвежці вимагають усунути російських лижників від усіх змагань

У Норвегії відреагували на вторгнення Росії в Україну

Провідне норвезьке видання Dagbladet виступило із закликом до Міжнародної лижної федерації (FIS) та Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) негайно заборонити російським лижникам та біатлоністам виступ у змаганнях під їхньою егідою.

Про це йдеться в заяві видання.

Також президент Федерації лижних видів спорту Норвегії Ерік Ресте заявив, що у FIS буде обговорено питання про виключення росіян з числа учасників Кубка світу в Холменколлені у наступні вихідні.

Нагадаємо, FIS відмінила всі етапи Кубка світу у Росії.