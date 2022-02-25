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Норвежці вимагають усунути російських лижників від усіх змагань

Сьогодні 16:37 88 0
У Норвегії відреагували на вторгнення Росії в Україну
Норвежці вимагають усунути російських лижників від усіх змагань
#Норвегія, #Росія

Джерело - sport.ua.

Провідне норвезьке видання Dagbladet виступило із закликом до Міжнародної лижної федерації (FIS) та Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) негайно заборонити російським лижникам та біатлоністам виступ у змаганнях під їхньою егідою.

Про це йдеться в заяві видання.

Також президент Федерації лижних видів спорту Норвегії Ерік Ресте заявив, що у FIS буде обговорено питання про виключення росіян з числа учасників Кубка світу в Холменколлені у наступні вихідні.

Нагадаємо, FIS відмінила всі етапи Кубка світу у Росії.

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