Футболіст збірної України відмовився працювати під керівництвом російського тренера

Гравець вирішив пропустити поєдинок

Джерело - Чемпіон.

Футболіст збірної України та Ференцвароша Олександр Зубков за власним бажанням пропустив матч чемпіонату Угорщини проти Дірмота.

Про це повідомив сам гравець.

Причиною вказується той факт, що він стурбований нападом Росії на Україну та не може зосередитись на тренуваннях.

Зазначимо, що головним тренером клубу є російський спеціаліст Станіслав Черчесов. За інформацією угорських ЗМІ, саме це є основною причиною відмови Зубкова виходити на поле.

25-річний вінгер збірної України в нинішньому сезоні провів 25 матчів за Ференцварош у всіх турнірах, у яких забив чотири голи.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.