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УПЛ вимагає в УЄФА припинення заборону трансляції матчів організації у росії

Сьогодні 16:55 181 0
Євген Дикий прокоментував ініціативи УПЛ
УПЛ вимагає в УЄФА припинення заборону трансляції матчів організації у росії
#УЄФА, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fanday.net.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий підтримує необхідність накладення санкцій на росію у спорті.

Про це розповів сам функціонер у коментарі fanday.net.

"Ми підтримуємо відсторонення Росії звідки тільки можна. Так не можна поводитися в цивілізованому світі. 

Зі свого боку, УПЛ звернулась до організації Європейських Ліг, членом якої ми є, щоб вони виключили Росію зі свого складу. Ми вдячні, що вони підтримали наше звернення.

Крім того, ми направили лист до УЄФА, щоб вони заборонили трансляцію матчів під своєю егідою на території Росії, оскільки росіяни змінюють картинку і всіляко замальовують у трансляціях банери та жести на підтримку України, – сказав Дикий.

Раніше повідомлялося, що УЄФА скасує фінансовий фейр-плей.

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