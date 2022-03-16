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Український боксер Лапін - росіянам: Заткніть свої промиті роти

Сьогодні 19:25 226 0
Українець попросив усіх росіян, котрі не думають своєю головою, перестати йому писати
Український боксер Лапін - росіянам: Заткніть свої промиті роти
#Даніель Лапін

Джерело - Чемпіон.

Український напівважковаговик Даніель Лапін (5-0, 0 КО), який зараз розвиває кар'єру в промоутерській компанії Олександра Усика Usyk-17 Promotions, жорстко звернувся до росіян.

"Я звертаюся до покидьків, які мені пишуть і до цього дня доводять, що ми самі себе бомбимо або бомблять тільки по військових об'єктах, а також, коли потрапляють до пологового будинку з купою матерів та дітей, а ви пишете там база Азова була.

Якщо у вас не вистачає звивини вийти далі, ніж за межі телевізора і подумати хоч трохи головою, то величезне прохання - заткніть свої промиті роти. І мовчки відпишіться, я вам більше доводити нічого не збираюся, ви приречені раби.

І друге прохання: всі визволителі, які хочуть нас врятувати, теж описуєтеся, жопу від свого гівна врятуйте. А то весь вміст потрапив уже до мозку.

Кошеня на дереві врятуйте, пташку, собачку, себе врятуйте. Якщо в голові порожнеча і черепною коробкою дме вітер, то тут вже нічого не виправити", - зазначив Лапін.

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