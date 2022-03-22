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Футболістка збірної України долучилась до збору гуманітарної допомоги

Сьогодні 10:56 Віктор Слюсаренко 134 0
Футболістка збірної України долучилась до збору гуманітарної допомоги
#Ніколь Козлова

Джерело - Чемпіон.

Нападниця данського Кьоге Ніколь Козлова разом з капітаном команди Кюрою Карузою розпочали збір необхідних товарів для України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболістки відвідали склад, до якого жителі Данії передали велику кількість одягу, та допомогли його розсортувати.

Також Ніколь Козлова у ЗМІ розповіла, що відбувається в Україні, аби донести до місцевих жителів про серйозність ситуації в Україні. Деякі з партнерок по команді також долучились до гуманітарної допомоги нашій країні.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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