Джерело - Чемпіон.

Нападниця данського Кьоге Ніколь Козлова разом з капітаном команди Кюрою Карузою розпочали збір необхідних товарів для України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболістки відвідали склад, до якого жителі Данії передали велику кількість одягу, та допомогли його розсортувати.

Також Ніколь Козлова у ЗМІ розповіла, що відбувається в Україні, аби донести до місцевих жителів про серйозність ситуації в Україні. Деякі з партнерок по команді також долучились до гуманітарної допомоги нашій країні.

🇺🇦 Med Nicole Kozlova i spidsen pakker vores spillere for tiden nødhjælp til det ukrainske folk på et lokalt lager.



🖐️ Senest var også Kyra Carusa med, men der kan sagtens bruges flere hænder på lageret! 👇https://t.co/VnkmcDe04T pic.twitter.com/fDobbxcJeZ — HB KØGE (@hbkogedk) March 21, 2022

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