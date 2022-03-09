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Ребров: Приїду в Україну та візьму до рук зброю

Сьогодні 10:55 198 0
Український тренер готовий захищати країну від росіян
Ребров: Приїду в Україну та візьму до рук зброю
#Сергій Ребров

Джерело - The Independent.

Головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров незабаром планує повернутися в Україну, щоб усіма силами захищати країну від російських загарбників.

Про це заявив фахівець.

"Я хочу, щоб світ знав, що відбувається. Про футбол я не можу говорити, звичайно, зараз ми навіть не думаємо про футбол, думки про захист своєї країни. Пишаюся воїнами, які стали на захист України. Ми на правильному шляху, але маємо боротися за свою свободу.

У мене в ОАЕ робота, але щойно сезон підійде до кінця, повернуся в Україну. Приїду як тільки зможу.

Звісно, ​​я візьму до рук зброю. Ми виживемо. Ми виграємо. Я не бачу компромісу, бо з Путіним його не досягти. Він хоче лише окупувати нашу країну. Він не зацікавлений у компромісі.

Наразі ми боремося за свою країну, хочемо свободи, а не щоб нам вказували, що треба робити", - сказав Ребров.

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