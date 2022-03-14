Джерело - Чемпіон.

Відомий український журналіст Микола Васильков анонсував аукціон для допомоги українській армії.

"У мене в руках худі, яку нам з Дмитром Дубасом надав Віктор Леоненко. Це його особистий дизайн, там на фронтоні розпис Леона, а на спині Сабо, Лобан, Шева, Веремеєв, Рац, Біба, Троха, Блоха, Беланов, Льосик, Тосик, Заваров, Сало, Бєс і знов Леон", - зазначив Васильков.

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