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Васильков анонсував аукціон для допомоги армії

Сьогодні 17:09 Віктор Слюсаренко 79 0
Васильков анонсував аукціон для допомоги армії
#Віктор Леоненко

Джерело - Чемпіон.

Відомий український журналіст Микола Васильков анонсував аукціон для допомоги українській армії. 

"У мене в руках худі, яку нам з Дмитром Дубасом надав Віктор Леоненко. Це його особистий дизайн, там на фронтоні розпис Леона, а на спині Сабо, Лобан, Шева, Веремеєв, Рац, Біба, Троха, Блоха, Беланов, Льосик, Тосик, Заваров, Сало, Бєс і знов Леон", - зазначив Васильков.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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