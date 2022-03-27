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Призер Олімпіади-2012 виставив на аукціон медаль, щоб допомогти жертвам війни в Україні

Сьогодні 14:29 74 0
Онлайн-аукціон триватиме два тижні
Призер Олімпіади-2012 виставив на аукціон медаль, щоб допомогти жертвам війни в Україні

Джерело - Bild am Sonntag.

Срібний призер Олімпіади-2012 у велогонці з роздільним стартом Тоні Мартін з Німеччини вирішив продати олімпійську медаль, щоб передати виручені кошти жертвам війни в Україні. 

Про це повідомляє 

"Якщо я можу сказати своїм онукам, що я допоміг людям з цією медаллю, це означає для мене набагато більше, ніж показати їм оригінал нагороди. Ніхто не може відібрати в мене мої спогади. Продаючи з аукціону цю медаль, я можу допомогти біженцям ще більше", - сказав Мартін.

36-річний Мартін працює в приватній школі в Швейцарії студентським консультантом. Він прийняв туди 43 біженців. 

Онлайн-аукціон триватиме два тижні. Стартова ціна - 5000 євро.

Раніше ФІДЕ скасувала шахову олімпіаду в росії.

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