Срібний призер Олімпіади-2012 у велогонці з роздільним стартом Тоні Мартін з Німеччини вирішив продати олімпійську медаль, щоб передати виручені кошти жертвам війни в Україні.

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"Якщо я можу сказати своїм онукам, що я допоміг людям з цією медаллю, це означає для мене набагато більше, ніж показати їм оригінал нагороди. Ніхто не може відібрати в мене мої спогади. Продаючи з аукціону цю медаль, я можу допомогти біженцям ще більше", - сказав Мартін.