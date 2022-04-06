Усик: Брати Клички підтримали мене у тому, щоб їхати тренуватися

Джерело - Чемпіон.
Віталій та Володимир Клички підтримали рішення чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) виїхати з України для підготовки до реваншу з Ентоні Джошуа.
Про це Усик розповів порталу Blockasset.
"Будучи маленьким хлопцем, я дивився їх по телевізору. Потім я з ними познайомився, потім представляв їхню компанію. Зараз у нас дуже хороші, дружні стосунки і з Володимиром, і Віталієм. Ми зідзвонюємося, підтримуємо один одного і в добрі, і особливо у важкі часи".
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"Дуже приємно спілкуватися із ними. Досить розумні хлопці, у мене з ними дружні стосунки, все чудово. І Володимир, і Віталій підтримали мене, щоб їхати тренуватися, незважаючи на те, що це було дуже важким рішенням. Але я його прийняв, я зараз тут почав підготовку до реваншу з Ентоні Джошуа", – сказав Усик.