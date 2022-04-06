Усик: Брати Клички підтримали мене у тому, щоб їхати тренуватися

Український чемпіон розповів про підтримку від братів Кличко

Джерело - Чемпіон.

Віталій та Володимир Клички підтримали рішення чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) виїхати з України для підготовки до реваншу з Ентоні Джошуа.

Про це Усик розповів порталу Blockasset.

"Будучи маленьким хлопцем, я дивився їх по телевізору. Потім я з ними познайомився, потім представляв їхню компанію. Зараз у нас дуже хороші, дружні стосунки і з Володимиром, і Віталієм. Ми зідзвонюємося, підтримуємо один одного і в добрі, і особливо у важкі часи".

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