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Екскапітана збірної України Тимощука позбавили тренерської ліцензії та усіх нагород

Сьогодні 17:29 196 0
УАФ покарала Тимощука
Екскапітана збірної України Тимощука позбавили тренерської ліцензії та усіх нагород
#Анатолій Тимощук, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - uaf.uа.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від вітчизняного футболу.

Про це повідомили в Українській асоціації футболу (УАФ).

Розглянувши звернення комітету з етики та чесної гри щодо Тимощука, який продовжує співпрацю з російським агресором, комітет вирішив:

— позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;
— доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань;
— позбавити Тимощука А. О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;
— виключити Тимощука А. О. з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ;
— заборонити Тимощуку А. О. займатися футбольною діяльністю на території України довічно. 

Колишній капітан збірної України з моменту початку повномасштабної військової агресії Росії проти України, мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора.

Нагадаємо, Тимощука підозрюють у співпраці з ФСБ.

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