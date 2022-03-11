Екскапітана збірної України Тимощука позбавили тренерської ліцензії та усіх нагород

УАФ покарала Тимощука

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив ексгравця національної збірної Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від вітчизняного футболу.

Про це повідомили в Українській асоціації футболу (УАФ).

Розглянувши звернення комітету з етики та чесної гри щодо Тимощука, який продовжує співпрацю з російським агресором, комітет вирішив:

— позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;

— доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань;

— позбавити Тимощука А. О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;

— виключити Тимощука А. О. з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ;

— заборонити Тимощуку А. О. займатися футбольною діяльністю на території України довічно.

Колишній капітан збірної України з моменту початку повномасштабної військової агресії Росії проти України, мало того що не зробив жодної публічної заяви із цього приводу, так ще й не зупинив свою співпрацю з клубом агресора.

Нагадаємо, Тимощука підозрюють у співпраці з ФСБ.