Джерело - Чемпіон.
Клуби німецької Бундесліги Гоффенгайм та Майнц виступили із заявою у зв’язку з початком наступальних дій Росії на територію Україну.
Про це йдеться у пресслужбі клубів.
"Сьогодні нам важко думати про футбол. Наші думки та співчуття з народом України. Миру і тільки миру", - написано у заяві Майнца.
"Події в Україні, країні, де ми зіграли наш перший матч у Лізі чемпіонів, приголомшують та засмучують нас. Наші думки звернені до чудових людей у Харкові та по всій країні. Мир є найважливішим аспектом для кожного з нас. Назавжди. Де завгодно" , - заявляє прес-служба Гоффенгайма.