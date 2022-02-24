Клуби Бундесліги висловили слова підтримки Україні

Джерело - Чемпіон.

Клуби німецької Бундесліги Гоффенгайм та Майнц виступили із заявою у зв’язку з початком наступальних дій Росії на територію Україну.

Про це йдеться у пресслужбі клубів.

"Сьогодні нам важко думати про футбол. Наші думки та співчуття з народом України. Миру і тільки миру", - написано у заяві Майнца.