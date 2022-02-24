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Гоффенгайм та Майнц підтримали Україну

Сьогодні 15:37 210 0
Клуби Бундесліги висловили слова підтримки Україні
Гоффенгайм та Майнц підтримали Україну
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Гоффенгайм, #Майнц

Джерело - Чемпіон.

Клуби німецької Бундесліги Гоффенгайм та Майнц виступили із заявою у зв’язку з початком наступальних дій Росії на територію Україну.

Про це йдеться у пресслужбі клубів.

"Сьогодні нам важко думати про футбол. Наші думки та співчуття з народом України. Миру і тільки миру", - написано у заяві Майнца.

"Події в Україні, країні, де ми зіграли наш перший матч у Лізі чемпіонів, приголомшують та засмучують нас. Наші думки звернені до чудових людей у Харкові та по всій країні. Мир є найважливішим аспектом для кожного з нас. Назавжди. Де завгодно" , - заявляє прес-служба Гоффенгайма.

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