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Поворознюк: Ми готувалися - де були танки на ремонті, ми їх забрали, де можна було спи*дити танк – ми спи*дили

Сьогодні 17:14 224 0
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Поворознюк: Ми готувалися - де були танки на ремонті, ми їх забрали, де можна було спи*дити танк – ми спи*дили
#Інгулець, #Олександр Поворознюк, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - footboom.com.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк вірить у перемогу України у війні з росією.

Про це розповів сам функціонер у коментарі footboom.com.

"Чи очікував, що буде велика війна? Звичайно, тільки дурний цього не відчував. Хто хоч трохи крутиться у бізнесі і стежить за подіями у світі, розумів – у цього, бл*дь, придурка Путіна рано чи пізно відключиться мозок. Саме це і трапилося.

Актуально: Поворознюк: Всі під’їзди до селища заміновані

Ще до нападу росіян ми почали готуватися до оборони. Я прекрасно розумів, що нам потрібно оборонятися. Багато людей мені казали: "Не напружуй обстановку", а потім говорили: "Звідки ти все знав". Але передчуття мене не підвело, ми готувалися. Де були танки на ремонті, ми їх забрали, де можна було спи*дити танк – ми спи*дили. Тепер закопалися у землю і готові зустрічати ворога!

Росіяни були у Баштанці. Це 50-70 кілометрів від нас. Живемо у режимі постійної напруги. Сирени сповіщають про повітряну небезпеку по десять разів на день.

Ми регулярно єб*шимо російських військових біля 1000 в день. Ця цифра може бути трохи меншою, бо усі їхні голодранці ходять по українських селах, просячи щось поїсти, бл*дь. Їхні солдати ворога їздять по базах і фермерських господарствах у пошуках соляри, щоб с'є*атися назад у Росію. Але їх усе одно наші пиз*ячать і беруть у полон.

На сьогодні ми так затарені зброєю, що нам, бл*дь, можна рік тримати кругову оборону з розрахунком, якщо підуть танки і авіація. Повірте, у нас все буде добре. З нашими героїчними людьми, з таким настроєм перемога буде точно за нами! І всі рашики підуть на*уй за їхнім кораблем", – цитує Поворознюк.

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