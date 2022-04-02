Маркевич знайшов причину звірств росіян у Харкові та Маріуполі

Український тренер Мирон Маркевич пояснив, чому російські окупанти так жорстоко обстрілюють Харків та Маріуполь.

Про це фахівець розповів в інтерв'ю телеканалу Футбол 1.

"То взагалі для мене якийсь нонсенс, тому що в Харкові в основному російськомовні люди жили, церква їхня. Не мало би так статись, але вони знищують місто. Мені боляче дивитись зараз на Харків, який будували при мені з 2005 року, і на Євро, і після. Це вже стало зовсім інше місто, європейського рівня.

Я вже не говорю за Маріуполь, я там був багато разів, і місто дійсно мінялось в кращу сторону, стало вже проєвропейським. Певно, в росіян є особливий зуб на тих людей, щоб їх знищити, бо вони стали українцями, і їх вже нічого не поміняє", – розповів Маркевич.