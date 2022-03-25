Бущан: Гравці Динамо домовилися не афішувати свою допомогу ЗСУ

Гравці Динамо допомагають українським військовим протистояти терористам та оккупантам із РФ.

Про це розповів воротар киян Георгій Бущан.

"Звичайно, кожен із нас має родичів і друзів, які вирушили захищати нашу країну. Переді мною теж стояв такий вибір і були двоякі почуття. Але я розумію, що на футбольному полі можу принести більше користі, ніж на полі бою. Ми з хлопцями за лінією фронту вкладаємо все, що можемо, у допомогу українським військовим".

"Ми від початку домовилися не афішувати свою допомогу. Можна багато говорити, фарбувати собі щоки в синьо-жовті кольори та вдягати патріотичні стрічки, але не зробити нічого. А можна робити добрі справи тихо. Хлопці, яким ми допомагаємо, про це знають. Крім нашого фонду, армії допомагає дуже багато людей – наприклад, Тарас Михалик, з яким я близько дружу. Ми придбали машину для розвідувального батальйону, закупили бронежилети та тепловізори, індивідуальні аптечки та медикаменти. Крім того, працюємо над питанням допомоги дітям, які постраждали від російської агресії. Адже діти – це наше майбутнє", - розповів Бущан.