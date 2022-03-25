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Бущан: Гравці Динамо домовилися не афішувати свою допомогу ЗСУ

Вчора 21:58 215 0
Георгій Бущан прокоментував допомогу ЗСУ
Бущан: Гравці Динамо домовилися не афішувати свою допомогу ЗСУ
#Георгій Бущан, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Гравці Динамо допомагають українським військовим протистояти терористам та оккупантам із РФ.

Про це розповів воротар киян Георгій Бущан.

"Звичайно, кожен із нас має родичів і друзів, які вирушили захищати нашу країну. Переді мною теж стояв такий вибір і були двоякі почуття. Але я розумію, що на футбольному полі можу принести більше користі, ніж на полі бою. Ми з хлопцями за лінією фронту вкладаємо все, що можемо, у допомогу українським військовим".

"Ми від початку домовилися не афішувати свою допомогу. Можна багато говорити, фарбувати собі щоки в синьо-жовті кольори та вдягати патріотичні стрічки, але не зробити нічого. А можна робити добрі справи тихо. Хлопці, яким ми допомагаємо, про це знають. Крім нашого фонду, армії допомагає дуже багато людей – наприклад, Тарас Михалик, з яким я близько дружу. Ми придбали машину для розвідувального батальйону, закупили бронежилети та тепловізори, індивідуальні аптечки та медикаменти. Крім того, працюємо над питанням допомоги дітям, які постраждали від російської агресії. Адже діти – це наше майбутнє", - розповів Бущан.

Нагадаємо, Сабо мріє вигнати всіх росіян з України.

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