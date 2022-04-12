Бобров виставив на аукціон кросівки з автографами гравців збірної України

Стартова ціна 3000 гривень

Джерело - Чемпіон.

Українські баскетболісти продовжують виставляти свої чемпіонські цінні речі для допомоги армії.

Форвард збірної України і французького Нантера В’ячеслав Бобров вирішив розіграти кросівки з підписом усіх гравців національної збірної України. Аукціон проходить на сторінці в Instagram гравця.

Всі гроші підуть на допомогу ЗСУ чи волонтерам, які зможуть закупити все найнеобхідніше. Стартова ціна 3000 гривень, подальше підвищення ставки 500 гривень. Розіграш триватиме до 17 квітня.

Раніше Сізов відправив виручені кошти за перстень на допомогу ЗСУ.

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