Колишній капітан збірної Фінляндії дав притулок українським біженцям

Спарв пустив у свій будинок українку із двома дітьми

Джерело - iNews.

Колишній капітан збірної Фінляндії з футболу Тім Спарв, як і весь світ, підтримує Україну, на яку напала Росія.

Після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України 35-річний футболіст у своїх соцмережах повідомив, що готовий надати свою квартиру у фінському місті Вааса українським біженцям.

І тепер у цій квартирі живе українка із двома дітьми - сином та донькою. За словами футболіста, її чоловік лишився в Україні. При цьому імені жінки Спарв не називав.

"Вони три дні їхали з Києва до польського кордону, хоча звичайною на цю дорогу потрібно 6 годин. Її чоловік залишився в Києві, він - IT-фахівець, і він не воює і перебуває у відносній безпеці, якщо можна так сказати. Але їм усе і важко через невизначеності. Ми з дружиною жертвували гроші різним організаціям, які допомагають Україні. Дружина у Празі протестувала проти війни, але ми відчували, що хочемо зробити більше. Тоді я й подумав про свою квартиру у Ваасі. Це була спонтанна думка", - зазначив Спарва.

Зазначимо, що Спарв зараз проживає із сім'єю у Празі, але на цей час повернувся на батьківщину, щоб допомогти біженцям із адаптацією. Сам він проживає у своєї мами у невеликому селищі.