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Паралімпієць пожертвував золоту медаль для аукціону допомоги Україні

Сьогодні 11:41 96 0
Ставай переможцем аукціону допомоги Україні та отримай золоту медаль Паралімпіади!
Паралімпієць пожертвував золоту медаль для аукціону допомоги Україні
#Євген Богодайко

Джерело - Чемпіон.

Один із найтитулованіших паралімпійців України Євген Богодайко вирішив допомогти країні та пожертвував свою золоту медаль для аукціону від Parimatch Ukraine.

Це справді унікальний лот. Це "золото" Євген отримав у надскладній боротьбі у фінальному запливі брасом у Токіо. Долю золотої медалі визначили частки секунди, і саме Євген боровся до кінця і став чемпіоном. Це справжня перемога України у світі.

Усі виручені кошти будуть спрямовані на купівлю ліків, бронежилетів, тепловізорів та інших необхідних речей для українців.

Аукціон відбувається на офіційній сторінці Parimatch Ukraine в Instagram. Кожен може написати у коментарях до посту суму, за яку готовий викупити лот (стартова ціна – 15 тисяч гривень). Аукціон триватиме 1 тиждень,  переможе ставка із найбільшою сумою.

Нагадаємо, це вже шоста серія аукціону колекційних речей спортсменів із музею Parimatch Ukraine. Переможці попередніх аукціонів перевели кошти для допомоги Україні та вже отримали свої призи. Загальна сума зібраних коштів становить 292 тис. грн.

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Допис, поширений Parimatch Ukraine (@parimatch.ukraine)

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