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Кличко: Ізолювати Росію від спортивних змагань - це не агресія

Сьогодні 08:32 118 0
Кличко: Ізолювати Росію від спортивних змагань - це не агресія
#Володимир Кличко

Джерело - fightnews.info.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі українець Володимир Кличко розповів про те, що зараз відбувається в Україні під час війни з Російською Федерацією, а також зізнався, що бере участь у найважливішій битві у своєму житті.

"Під час цієї розмови безневинні жінки, діти та цивільні особи зазнають ракетних ударів і стикаються з жахливою реальністю війни. Люди кажуть, що це найбільша битва у моєму житті, і я з ними згоден. Все це дуже сумно, бо у нас триває реальна війна. Тому я прошу ваших читачів і весь народ Великої Британії підтримати Україну будь-яким можливим способом. Діяти потрібно зараз.

Ізолювати Росію від усіх спортивних змагань - це не акт агресії. Ми робимо це, щоб зупинити війну. Я нічого особистого проти спортсменів не маю, але маю проти військової агресії Путіна та його військової машини. Ми вважаємо, що санкції на різному рівні, включаючи спорт, мають велике значення. Заберіть російських спортсменів із різних змагань, і вони запитають у Путіна: "Чому ніхто не хоче змагатися з нами?" Повторюю, це не проти спортсменів, а заради миру в Україні", - сказав Кличко.

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