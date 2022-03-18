Президент WBC: Брати Клички, Ломаченко та Усик – герої нації та світу

Президент WBC Маурісіо Сулейман захоплений боротьбою українських зірок боксу с військовою агресією росії:

Про це розповів сам функціонер.

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"Я спілкувався з обома братами Кличками, але більше з Віталієм. Кожен день приносить все більше болю та занепокоєння. Україна зіштовхнулася із жахливою ситуацією. Це ситуація, пов’язана з насильством та смертями.

Микола Ковальчук, голова нашого представництва в Україні, був змушений покинути Київ. Він поїхав, щоб вивезти дружину та дітей у безпечне місце, до села, де немає жодних конфліктів.

Аліна Шатернікова надіслала фотографію, як вони разом із чоловіком готують їжу для тих, хто перебуває на передовій. Досить драматично бачити такі фотографії.

Брати Клички, Ломаченко та Усик – герої нації та світу. У них були всі можливості покинути країну, але вони повернулися, щоб стояти пліч-о-пліч зі співвітчизниками, бажаючи захистити свій суверенітет і свою країну", - розповів Сулейман.